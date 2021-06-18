Войти
Интерфакс-АВН

Боеготовность армейского корпуса ЧФ проверена на учениях в Крыму

589
0
0
Учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму
Учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © УПСИ МО РФ | Перейти в фотобанк

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных в Республике Крым, прошла командно-штабная тренировка (КШТ) под руководством командира объединения генерал-майора Дениса Лямина.

"Целью тренировки стало совершенствование навыков командиров и штабов по управлению силами, отработка слаженности органов военного управления, оценка навыков командиров всех степеней в организации учебно-боевых действий и проверка готовности подчинённых подразделений к выполнению поставленных задач", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в четверг.

По данным флота, КШТ - плановая.

"В ходе тренировки проверялись практические навыки заместителей командира объединения, начальников родов войск и служб, командиров воинских частей и подразделений по организации управления подразделениями, их всестороннему обеспечению и временные нормативы, отведённые на принятие решений по применению сил и их реализацию", - говорится в пресс-релизе.

На пунктах управления офицеры штабов отработали документы по организации, планированию действий и их обеспечению, а также отточили свои навыки в использовании новейших систем связи и управления подразделениями модульного типа "Акация-М", современных станций спутниковой и космической связи, с помощью которых было организовано непрерывное управление и обмен данными между подразделениями, информирует ЧФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
14.04.2021
В апреле в российской армии проведут 4048 учений различного масштаба
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
23.04.2019
Россия перебазировала в Абхазию боевые вертолеты для учений
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
03.05.2012
Стратегическое направление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте