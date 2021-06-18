Боеготовность армейского корпуса ЧФ проверена на учениях в Крыму

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных в Республике Крым, прошла командно-штабная тренировка (КШТ) под руководством командира объединения генерал-майора Дениса Лямина.

"Целью тренировки стало совершенствование навыков командиров и штабов по управлению силами, отработка слаженности органов военного управления, оценка навыков командиров всех степеней в организации учебно-боевых действий и проверка готовности подчинённых подразделений к выполнению поставленных задач", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в четверг.

По данным флота, КШТ - плановая.

"В ходе тренировки проверялись практические навыки заместителей командира объединения, начальников родов войск и служб, командиров воинских частей и подразделений по организации управления подразделениями, их всестороннему обеспечению и временные нормативы, отведённые на принятие решений по применению сил и их реализацию", - говорится в пресс-релизе.

На пунктах управления офицеры штабов отработали документы по организации, планированию действий и их обеспечению, а также отточили свои навыки в использовании новейших систем связи и управления подразделениями модульного типа "Акация-М", современных станций спутниковой и космической связи, с помощью которых было организовано непрерывное управление и обмен данными между подразделениями, информирует ЧФ.