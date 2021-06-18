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РИА Новости

Член Совфеда Джабаров ответил на опасения США в милитаризации Арктики со стороны России

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Рейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море
Рейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Арктика является для России зоной мира, и работы нашей страны по модернизации и укреплению ее безопасности в регионе направлены лишь на защиту ее суверенитета, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

США опасаются "милитаризации" Арктики со стороны РФ, сообщил ранее журналистам высокопоставленный представитель администрации США после завершения саммита в Женеве.

"Да, мы что-то модернизируем в Арктике, что-то укрепляем. Делаем то, что делал СССР. Никакой милитаризации это не означает, Арктика для нас зона мира, мы лишь стремимся обеспечить безопасность своей страны", - заявил Джабаров.
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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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