На Кубани прошло учение по отражению воздушной атаки системой С-300В4

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Тактическое учение с зенитно-ракетным соединением противовоздушной обороны Южного военного округа, оснащенным уникальной зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-300В4, состоялось в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ЮВО в четверг.

"Расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЮВО, в ходе учения личный состав затем выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Краснодарского края.