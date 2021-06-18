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Интерфакс-АВН

На Кубани прошло учение по отражению воздушной атаки системой С-300В4

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Зенитная ракетная система С-300В4
Зенитная ракетная система С-300В4.
Источник изображения: © Минобороны России

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Тактическое учение с зенитно-ракетным соединением противовоздушной обороны Южного военного округа, оснащенным уникальной зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-300В4, состоялось в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ЮВО в четверг.

"Расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЮВО, в ходе учения личный состав затем выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Краснодарского края.

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Россия
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