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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" изучает предложение об отправке космонавтов на китайскую станцию

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Николай Галкин/ТАСС

Для полетов придется найти замену российским "Союзам"

Санкт-Петербург. 17 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" изучает предложение КНР об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию, конкретные переговоры пока не начались, сообщил "Интерфаксу" советник главы госкорпорации Сергей Крикалев.

"Китайцы приглашают работать к себе, но пока никаких реальных разговоров не идет", - сказал Крикалев в кулуарах космической конференции GLEX.

Он также отметил, что для полетов понадобится найти замену российским "Союзам". "На своем корабле мы до их станции не долетим, должна быть другая схема. Какая - пока никаких конкретных разговоров нет", - добавил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о ведении переговоров об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию.

24 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и Китайское космическое агентство достигли устной договоренности о взаимной интеграции своих пилотируемых кораблей к сверхтяжелым ракетам-носителям двух стран. 17 марта соответствующую идею высказал глава "Роскосмоса". "Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы адаптировать наш корабль к их ракете и, наоборот, их корабль к нашей", - сказал Рогозин.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Пилотируемый "Шэньчжоу-12" доставит на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования. Корабль с экипажем на борту отправился на станцию в ночь на 17 июня (мск).

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Шэньчжоу
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