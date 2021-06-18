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ТАСС

Китай намерен повышать экологичность топлива для национальных ракет-носителей

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Запуск с космодрома Цзюцюань китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (CZ-2F,
Запуск с космодрома Цзюцюань китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (CZ-2F,.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Главный конструктор ракеты CZ-2F Жун И напомнила, что ракета-носитель CZ-2F была создана в 90-е годы и заправляется по технологиям того времени

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Китай планирует постоянно повышать экологичность топлива для своих ракет-носителей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг главный конструктор ракеты CZ-2F Жун И.

"Дело в том, что ракета-носитель CZ-2F была создана еще в 90-е годы [и заправляется по технологиям того времени]. Однако мы используем компоненты топлива, которые соответствуют нынешним стандартам", - рассказала она.

Конструктор напомнила, что Китай создает все более усовершенствованные модели ракет - CZ-5, CZ-5B, CZ-6, CZ-7 и CZ-8, для которых предусмотрены гораздо более экологичные энергоносители. "Мы уверены, что в дальнейшем работа по усовершенствованию ракетного топлива в Китае будет продолжаться", - подытожила Жун И.

Первый запуск CZ-2F был осуществлен в 1999 году и прошел успешно. Тогда эта ракета-носитель доставила на орбиту пилотируемый космический аппарат "Шэньчжоу-1" без тайконавтов на борту. В 2003 году при ее помощи Китай впервые в истории отправил в околоземное пространство своего космонавта - Ян Ливэя. В четверг ракета была использована для вывода на орбиту корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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