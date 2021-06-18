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Интерфакс-АВН

Чиновник администрации США заявил, что Россия "заинтересована в милитаризации" Арктики

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Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики
Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - США считают, что Россия заинтересована в большей милитаризации Арктики, в то время как Вашингтон желает, чтобы регион оставался регионом мирного сотрудничества.

"Они (Россия - ИФ) заявляют, что разделяют нашу убежденность в том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества. (...) Но у нас есть две проблемы. Одной из них являются шаги, которые, как мы видим, предпринимает Россия, предполагающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желаниям обеспечить, чтобы Арктика оставалась областью мирного сотрудничества", - заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил госдеп.

Другой проблемой он назвал Северный морской путь.

"Поскольку лед тает так быстро, и поскольку путь теперь проходим в течение гораздо более длительного периода в году, это увеличит трафик, а это может увеличить возможные аварии, недоразумения, просчеты. И поэтому мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения", - отметил чиновник.

"Нам нужно будет посмотреть, есть ли способы как внутри Арктического совета, так и за его пределами преодолеть некоторые из этих различий", - добавил он.

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос взаимодействия в Арктике в ходе саммита, прошедшего 16 июня в Женеве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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