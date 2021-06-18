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ТАСС

ОАЭ не исключают возможности следующего полета в космос на российском корабле

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Космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури
Космонавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.
Источник изображения: © REUTERS, Dmitri Lovetsky

Заместитель генерального директора по научно-техническим вопросам в Космическом центре Мохаммеда бин Рашида Салем аль-Марри пояснил, что в настоящее время космонавты из ОАЭ заняты тренировками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты пока не приняли решения, на космическом корабле какой страны пройдет их следующий полет в космос, но российский "Союз" остается одним из вариантов. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по научно-техническим вопросам в Космическом центре Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) ОАЭ Салем аль-Марри на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Решение еще не принято. Мы рассматриваем Crew Dragon, Boeing, "Союз". Мы принимаем во внимание все транспортные средства, которые могут доставить нас в космос", - сказал аль-Марри.

Он пояснил, что в настоящее время космонавты из ОАЭ заняты тренировками. "Наши коллеги сейчас тренируются в NASA. Еще двое космонавтов, которые были выбраны для полета, в следующие два года тоже пройдут обучение в NASA и получат необходимую квалификацию", - сказал представитель ОАЭ.

"Мы прошли первую фазу тренировок в России и очень счастливы по этому поводу. Наша вторая фаза тренировок сейчас проходит в США, и мы тоже этому очень рады. По мере прохождения этих фаз мы будем рассматривать те возможности, которые будут соответствовать нашим потребностям. Мы рассматриваем и Россию в качестве одной из опций", - заключил он.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ изучают возможность отправки второй миссии на МКС и заинтересованы в сотрудничестве с Россией и США.

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