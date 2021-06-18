Китай запустил корабль с космонавтами к строящейся орбитальной станции

Китайская ракета «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12», на борту которого находятся три космонавта, была запущена к строящейся орбитальной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Старт ракеты с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая состоялся в 09:22 по местному времени (04:22 по московскому). В 09:46 по местному времени (04:46 по московскому) «Шэньчжоу-12» вышел на орбиту, миссия была признана успешной.

В состав экипажа вошли китайские космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. По плану космонавты вернутся на землю в сентябре.

15 мая китайский космический аппарат Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Марса. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс, и второй после Соединенных Штатов, чей ровер заработал на поверхности Красной планеты.

Марина Совина