Российский ученый поспорил с Маском из-за полета на Марс

Угрозы глобальной катастрофы из-за, которой основатель американской компании SpaceX Илон Маск хочет начать колонизацию Марса, преувеличены. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.

Он отметил, что вероятность, например, падения на Землю крупного астероида существует, но крайне низка.

«Другие причины гибели цивилизации также маловероятны или могут быть предупреждены. Поэтому сам по себе тезис о нашем переселении на Марс слабо обоснован», — отметил ученый в беседе с «РИА Новости».

Турышев добавил, что в NASA создана технология, которая позволяет искать быстродвижущиеся опасные для Земли астероиды. Это позволяет отследить такого рода объекты и предотвратить опасные ситуации.

Ученый добавил, что существует ряд сложностей, которые пока не позволяют говорить о массовом переселении людей на Марс. Связаны они не только с большими перегрузками, которые способны выдержать далеко не все люди, но и с отсутствием ряда технологий жизнеобеспечения.

По его словам, в частности, от воздействия космической радиации возрастает риск онкологических заболеваний

«Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме», — добавил Турышев.

Эксперт отметил, что для жизни на Марсе потребуется перестройка работы всего организма человека, что не в полной мере находится в руках медицины и может вызвать дополнительные сложности. При этом Турышев подчеркнул, что люди, подобные Маску, которые ставят перед собой амбициозные цели, важны для развития технологий и позволяют человечеству преуспеть на пути к получению новых знаний.

В ноябре прошлого года Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.

5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX, который планируется направить на Красную планету вместе со 100 пассажирами, успешно приземлился на испытательном полигоне в штате Техас. Тестирования прототипа проводятся регулярно, несколько предыдущих пусков окончились неудачей.