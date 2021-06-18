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ТАСС

Повторные испытания парашютных систем для миссии "Экзомарс" прошли неудачно

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Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Следующая попытка состоится при подходящей погоде, сообщили в ЕКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Высотные испытания парашютов посадочного модуля миссии "Экзомарс-2022", который состоит из российской посадочной платформы "Казачок" и европейского марсохода "Розалинд Франклин", пока не увенчались успехом, следующая попытка состоится при подходящей погоде. Об этом сообщил ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Мы ждем испытания по парашютной системе. На позапрошлой неделе была первая попытка, но, к сожалению, что-то не так сработало с системой наполнения аэростата. А теперь ждем хорошую погоду [для повторных испытаний]", - сказал Пишель.

Он подчеркнул, что над проектом "Экзомарс" ведется активная работа. "Продолжаются интеграция, испытания, проверки программного обеспечения, а также испытания с наземной моделью марсохода на симулированной поверхности Марса", - сказал глава представительства ЕКА в России.

По его словам, эта работа включает в себя устранение замечаний к производимым российской стороной блокам, которые регулируют посадочные двигатели. "Мы работаем, все будет нормально", - заключил он.

Парашютная система

В ноябре 2020 года один из руководителей программы "Экзомарс" с европейской стороны Франсуа Спото сообщил, что парашютная система успешно прошла полевые испытания, затормозив и опустив тестовую массу на Землю после сброса с высоты в 29 километров.

Ученые планировали еще один тест системы посадки в середине 2021 года уже на полигоне Шведской космической корпорации в Кируне. В этих испытаниях планировалось использовать новую версию второго главного парашюта "Экзомарса", а основной парашют должен был пройти серию мелких модернизаций, которые помогут ученым ликвидировать некоторые небольшие проблемы, зафиксированные в ходе тестов в США.

Эти испытания необходимы для того, чтобы максимально обезопасить марсоход и посадочную платформу при их входе в крайне разреженную атмосферу Марса и беспроблемно доставить их на поверхность планеты в июне 2023 года.

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