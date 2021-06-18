Еще один пакистанский самолет-заправщик Ил-78МП пройдет ремонт на Украине

Как сообщил 16 июня 2021 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", входящая в его состав государственная компания "Укрспецэкспорт" в рамках работы проходящей в Киеве выставки "Зброя та безпека - 2021" подписала контракт на модернизацию и ремонт еще одного самолета-заправщика Ил-78МП военно-воздушных сил Пакистана.

Самолет-заправщик Ил-78МП ВВС Пакистана (пакистанский номер R11-003, бывший СССР/UR-76675, заводской номер 0063466998, серийный номер 50-10) (с) www.economy.pk

Это уже второй контракт на ремонт пакистанского самолета Ил-78МП - первый контракт на ремонт самолета этого типа был заключен ГК "Укрспецэкспорт" в июне 2020 года. Работы по ремонту выполняет входящее в состав ГК "Укроборонпром" ГП "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП".

Со стороны bmpd напомним, что ранее в 2017-2018 годах первый из четырех состоящих на вооружении ВВС Пакистана самолетов-заправщиков Ил-78МП (бортовой номер R09-001, бывший CCCP/UR-76742, заводской номер 0073478346, серийный номер 59-07) прошел капитально-восстановительный ремонт (КВР) в России на АО "360 авиационный ремонтный завод" в Рязани, однако теперь тендеры на КВР двух следующих пакистанских самолетов Ил-78МП выиграла украинская сторона.

При этом украинские источники откровенно сообщали, что данные контракты на ремонт пакистанских Ил-78МП были получены Украиной за счет прямого демпинга и по цене ниже себестоимости работ. Генеральный директор ГК "Укрспецэкспорт" В. Ноздря в октябре 2020 года прямо заявил: "Получить этот контракт было не легко. Например, те же тендеры были недавно и в Индии, и украинский спецэкспортер с этим самым ремонтным предприятием проиграл. Следует принять во внимание, что это традиционная сфера российских поставщиков или фирм, которые ассоциируются с РФ. Да, мы были вынуждены уменьшить наши доходы, для нас главным был политический вопрос - завоевать контракт и также загрузить работой завод "Укроборонпрома". Мы хорошо там поработали, в том числе и в плоскости своевременного получения важной информации. Благодаря этому мы приняли непростое, но гибкое решение - определить именно такую ​​стоимость работ, которая позволила нам опередить конкурентов. Но выполнение такого контракта открывает новые возможности на будущее. Если честно, никто не ожидал нашей победы".

Сами четыре самолета Ил-78 были приобретены Пакистаном на Украине. Контракт на приобретение четырех самолетов-заправщиков Ил-78 из числа доставшихся Украине в составе 409-го авиационного полка самолетов-заправщиков 106-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации ВВС СССР (аэродром Узин) и находившихся на хранении, был заключен ВВС Пакистана с ГК "Укрспецэкспорт" в декабре 2006 года, при этом стоимость контракта составила всего 25,68 млн долл (всего 6,42 млн долл за самолет). В качестве посредника со стороны покупателя выступала зарегистрированая в Великобритании компания A.T.E. International Ltd.

Самолеты перед поставкой Пакистану проходили ремонт на ГП "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", переоборудуясь из варианта Ил-78 в аналог Ил-78М и получив обозначение Ил-78МП. Первый борт, получивший пакистанский номер R09-001 (бывший CCCP/UR-76742, заводской номер 0073478346, серийный номер 59-07) был передан ВВС Пакистана в декабре 2009 года, за ним с сентября 2010 по декабрь 2011 года были поставлены самолеты с пакистанскими бортовыми номерами R10-002 (бывший СССР/UR-76730), R11-003 (бывший СССР/UR-76675) и R11-004 (бывший СССР/UR-76682). Опцион на приобретение еще одного самолета не был Пакистаном реализован.