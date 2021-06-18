Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Замбии

13 июня 2021 года в столице Замбии городе Лусака прошел масштабный военный парад в честь 45-летия со дня основания вооруженных сил этой африканской страны. На параде впервые были продемонстрированы бронеавтомобили "Тигр" российского производства и израильские многоцелевые разведывательные беспилотные летательные аппараты Elbit Hermes 450. Согласно отчету Российской Федерации в Регистр обычных вооружений ООН за 2019 год в Замбию было поставлено 22 бронеавтомобиля "Тигр".Также впечатляет наличие в замбийской армии большого количества новых грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 российского производства.