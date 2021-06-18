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Военный парад в Замбии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Замбии

13 июня 2021 года в столице Замбии городе Лусака прошел масштабный военный парад в честь 45-летия со дня основания вооруженных сил этой африканской страны. На параде впервые были продемонстрированы бронеавтомобили "Тигр" российского производства и израильские многоцелевые разведывательные беспилотные летательные аппараты Elbit Hermes 450. Согласно отчету Российской Федерации в Регистр обычных вооружений ООН за 2019 год в Замбию было поставлено 22 бронеавтомобиля "Тигр".Также впечатляет наличие в замбийской армии большого количества новых грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 российского производства.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Замбия
Израиль
Россия
Продукция
F-16
Hermes 450
ZBL-09
Р-17
Тигр
Тигр БА
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
ООН
Издания
Военный Парад
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