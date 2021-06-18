Экомониторингом из космоса может заняться одна из заложенных в "Сфере" группировок

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что для мониторинга выбросов CO2 по теме так называемых углеродных единиц потребуется создание специального оборудования для спектрального анализа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает два варианта мониторинга из космоса выбросов CO2: создание отдельной группировки или оснащение специальным оборудованием космических аппаратов, уже заложенных в программе "Сфера". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что для мониторинга выбросов CO2 по теме так называемых углеродных единиц, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, потребуется создание специального оборудования для спектрального анализа.

"Либо мы эти элементы наблюдения поставим на одну из существующих группировок, заложенных в "Сфере", либо мы это сделаем как отдельный космический аппарат, дополним "Сферу" компактной группировкой", - отметил Рогозин на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

По словам гендиректора Роскосмоса, решение по этому поводу пока не принято. "В течение ближайшей недели в соответствии с моим поручением АО "РКС" должны внести свои предложения по установке такого рода оборудования на нашу перспективную группировку", - пояснил глава госкорпорации, добавив, что окончательное решение будет принято до осени.

Рогозин напомнил, что некоторые российские спутники ("Канопусы", "Метеоры", "Аист") уже занимаются экомониторингом. Они в том числе контролируют с орбиты пожары, разливы рек, подтопления. Новое оборудование позволит засекать выбросы CO2, парниковые эффекты, математически обрабатывать эту информацию.

"Для России это крайне важно, потому что она среди трех стран (плюс Бразилия и Канада), которые являются главными "легкими" для всей нашей планеты, для всего человечества. Поэтому мы хотим понимать, какой у нас баланс внутри страны с выбросами, какие проблемы создают для нас наши соседи, которые иначе относятся к вопросам экологии", - отметил глава Роскосмоса.

Углеродные единицы

В начале июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что в мире создается принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы. По его словам, это своего рода актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. Президент добавил, что уже сегодня многие страны и объединения планируют принимать эти единицы от экспортеров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров.