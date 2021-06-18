Войти
ТАСС

Экомониторингом из космоса может заняться одна из заложенных в "Сфере" группировок

435
0
0
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что для мониторинга выбросов CO2 по теме так называемых углеродных единиц потребуется создание специального оборудования для спектрального анализа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает два варианта мониторинга из космоса выбросов CO2: создание отдельной группировки или оснащение специальным оборудованием космических аппаратов, уже заложенных в программе "Сфера". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что для мониторинга выбросов CO2 по теме так называемых углеродных единиц, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, потребуется создание специального оборудования для спектрального анализа.

"Либо мы эти элементы наблюдения поставим на одну из существующих группировок, заложенных в "Сфере", либо мы это сделаем как отдельный космический аппарат, дополним "Сферу" компактной группировкой", - отметил Рогозин на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

По словам гендиректора Роскосмоса, решение по этому поводу пока не принято. "В течение ближайшей недели в соответствии с моим поручением АО "РКС" должны внести свои предложения по установке такого рода оборудования на нашу перспективную группировку", - пояснил глава госкорпорации, добавив, что окончательное решение будет принято до осени.

Рогозин напомнил, что некоторые российские спутники ("Канопусы", "Метеоры", "Аист") уже занимаются экомониторингом. Они в том числе контролируют с орбиты пожары, разливы рек, подтопления. Новое оборудование позволит засекать выбросы CO2, парниковые эффекты, математически обрабатывать эту информацию.

"Для России это крайне важно, потому что она среди трех стран (плюс Бразилия и Канада), которые являются главными "легкими" для всей нашей планеты, для всего человечества. Поэтому мы хотим понимать, какой у нас баланс внутри страны с выбросами, какие проблемы создают для нас наши соседи, которые иначе относятся к вопросам экологии", - отметил глава Роскосмоса.

Углеродные единицы

В начале июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что в мире создается принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы. По его словам, это своего рода актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. Президент добавил, что уже сегодня многие страны и объединения планируют принимать эти единицы от экспортеров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Канада
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
30.04.2021
Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
11.09.2013
Роскосмос станет корпорацией
15.02.2012
Как не стать добычей глобальных игроков
21.04.2008
ГЛОНАСС замедляется, конкуренты ускоряются. В 2013 году навигационная система "Галилео" оставит российскую далеко позади
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте