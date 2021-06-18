Власти Китая провели церемонию в честь космонавтов перед их отправкой на орбиту

На строящуюся орбитальную станцию отправятся Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Китайские власти провели в четверг торжественную церемонию в честь трех космонавтов, которым предстоит провести три месяца на орбите для обслуживания космической станции КНР. Мероприятие прошло в присутствии многочисленных журналистов и местных жителей около центра запусков на космодроме Цзюцюань (Северный Китай).

Космонавты под звуки музыки и возгласы публики проследовали к микроавтобусу, который в сопровождении мотоциклистов доставит их на находящуюся поблизости стартовую площадку.

Еще до начала церемонии на подходе к месту ее проведения вдоль дороги выстроились сотни людей с флажками, пришедших морально поддержать трех соотечественников, которым предстоит выполнить важную задачу на ключевом этапе миссии по освоению Пекином околоземного пространства. Как заметил корреспондент ТАСС, среди присутствующих есть представители почти всех возрастных групп - от детей до пожилых граждан. Перед началом мероприятия к площадке слетелось множество сорок, эти птицы в Китае символизируют удачу.

Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР назвало имена космонавтов, которые 17 июня отправятся на строящуюся орбитальную станцию. Для этой миссии были выбраны Не Хайшэн (командир экипажа), Лю Бомин и Тан Хунбо.

Как подчеркнул Не Хайшэн, успехи китайских космонавтов "олицетворяют храбрость и упорство человечества в непрерывном исследовании космоса". "Мы будем вносить свой вклад в мирное освоение космического пространства, использовать для этого свои силы и знания", - заявил он.

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году), на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Предстоящий запуск корабля "Шэньчжоу-12" - четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль. Три китайских космонавта в течение трех месяцев должны будут заниматься контролем параметров окружающей среды и обеспечением жизнедеятельности, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля.