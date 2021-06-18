«Вербное» оснащение: стрелков-зенитчиков защитят новые броневики

Войска на востоке страны одними из первых получат переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» в комбинации со специально разработанными для защиты бойцов бронеавтомобилями «Тайфун-ПВО». Новое вооружение поможет интегрировать зенитчиков на броневиках с «Вербами» в общую систему противовоздушной обороны, чтобы надёжно обнаруживать и поражать любые цели — от самолётов до крылатых ракет. Такое оснащение, по мнению экспертов, будет особенно полезно в борьбе с небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые становятся всё большей проблемой.

Войска на востоке страны одними из первых получат переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» в комбинации со специально разработанными для защиты бойцов бронеавтомобилями «Тайфун-ПВО». Новое вооружение поможет интегрировать зенитчиков на броневиках с «Вербами» в общую систему противовоздушной обороны, чтобы надёжно обнаруживать и поражать любые цели — от самолётов до крылатых ракет. Такое оснащение, по мнению экспертов, будет особенно полезно в борьбе с небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые становятся всё большей проблемой.

Новый комплект

Принято принципиальное решение оснастить зенитчиков Восточного военного округа обновленными переносными ракетными комплексами. Они получат не только ПЗРК 9К333 «Верба», но и средства их автоматизации, мобильные радиолокаторы, а также специально разработанные броневики, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Темпы перевооружения будут зависеть от выполнения промышленностью гособоронзаказа на новые машины. Завершение испытаний «Тайфун-ПВО», которые впервые продемонстрировали в этом году на параде Победы в Москве, запланировано на конец 2021 года.

Обычными «Вербами», без специальных машин зенитчиков, уже активно перевооружают Сухопутные войска и соединения ВДВ. Переносные комплексы поставляют им полными комплектами, позволяющими сразу оснастить целую бригаду или дивизию. В перспективе предстоит заменить тысячи ПЗРК «Игла», которыми оснащены все виды и рода войск.

Ранее командующий войсковой ПВО Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов заявлял, что по сравнению с нынешним ПЗРК «Игла» эффективность комплекса «Верба» выросла в полтора-два раза.

В октябре прошлого года на полигоне Ашулук в Астраханской области на опытных учениях впервые отработали включение бойцов на бронемашине с «Вербами» в единый контур противовоздушной обороны Сухопутных войск. Новые ПЗРК использовали на последнем рубеже для перехвата целей, которые смогли прорваться через зоны действия систем ПВО большей дальности С-300В4, «Бук» и «Тор».

Автомобиль «Тайфун-ПВО» и ПЗРК "Верба". Источник: iz.ru

— У нас на первичном уровне, на этапе подразделений, оснащенных ПЗРК, оставалась проблема, не критическая, но важная для эффективности войсковой ПВО — отсутствие специализированной машины для стрелков-зенитчиков, которая позволяла бы интегрировать такие подразделения в общую систему ПВО и автоматизированные системы управления войсками, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Это особенно важно из-за развития средств воздушного нападения — малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Такие комплексы, конечно, необходимо испытывать в любых условия, и Восточный военный округ прекрасно для этого подходит.

— Там есть места, где летом жара, пыль и очень жесткие требования по эксплуатации, а зимой ставятся рекорды по морозам и снегу. К тому же этот округ имеет большой опыт освоения новейшей техники, — отметил Виктор Мураховский.

«Тайфун» для ПВО

Сейчас стрелки-зенитчики с ПЗРК передвигаются на обычных бронетранспортёрах или грузовиках. Новая машина не только будет перевозить их оружие и имущество , её оборудование позволяет получать целеуказание от других радаров и комплексов армейской ПВО, включая мощную дальнобойную РЛС «Тор-М2» и бригадные пункты автоматизации «Поляна-Д4М1».

Опытные образцы для зенитчиков создали в 2019 году. Их спроектировали на базе десантируемой бронемашины «Тайфун-ВДВ», которую готовили для оснащения воздушно-десантных войск. Все четыре колеса автомобиля ведущие, что обеспечивает необходимую проходимость. Двигатель мощностью 350 л.с. разгоняет машину весом 14 т до скорости 105 км/час. Броня защищает её от бронебойно-зажигательных пуль лёгкого стрелкового оружия с любого направления.

Машина выдерживает подрыв шести килограммов тротила под днищем или четырёх — под колесом. Есть на ней и собственное вооружение. «Тайфун-ПВО» оснащён крупнокалиберным пулемётом на новой установке. Она позволяет вести огонь в любом направлении как по воздушным, так и по наземным целям.

Каждый бронеавтомобиль может перевозить кроме отделения зенитчиков боекомплект из девяти ракет в специальных креплениях. Помимо «Вербы» туда можно загрузить и предыдущие модификации ПЗРК, состоящие на вооружении. Открывать огонь ракетными комплексами можно прямо из специального люка в крыше машины, не покидая полностью её броневой защиты.

Выше и зорче

Принятый на вооружение в 2014 году ПЗРК 9К333 «Верба» имеет множество преимуществ по сравнению с наиболее массовой в войсках «Иглой». Предыдущее поколение было создано ещё в 1980-х годах.

Главной особенностью нового ПЗРК заявлена возможность поражения даже небольших беспилотников, корпуса которых выполнены из композиционных материалов. Такие почти не видны на радарах и излучают мало тепла. Захватить их в прицел ракетам предыдущего поколения бывает очень сложно.

Цели «Верба» различает лучше благодаря новой мультиспектральной головке самонаведения. Она работает не только в инфракрасном диапазоне, но и впервые для отечественных комплексов ультрафиолетовом. В результате её нельзя обмануть обычными тепловыми ловушками, которые используются для защиты от ракет самолётами и вертолётами.

Цель переносной комплекс может сбить на удалении до 6 км и высоте 4,5 км. Расширен и диапазон скоростей поражения. «Верба» способна перехватить даже самолёт, летящий на сверхзвуке. Время перевода из походного положения в боевое у нового ПЗРК снижено на пятьдесят процентов. Теперь для этого требуется всего восемь секунд.

В состав взвода зенитчиков с «Вербами» впервые штатно включён малогабаритный радар 1Л122 «Гармонь». Новая боевая машина «Тайфун-ПВО» поможет в его транспортировке. При необходимости радар можно быстро развернуть силами расчёта в любом месте. После чего он позволяет наблюдать за воздушными объектами на расстоянии 40 км.

Информация от радара поступает в автоматизированную систему управления, которая объединяет весь дивизион — от командира до стрелков-зенитчиков. Бойцы заранее получают информацию о том, с какого направления приближается противник. Это позволяет подготовиться к стрельбе ещё до того, как цель будет видна невооружённым взглядом.

Антон Лавров Анна Черепанова