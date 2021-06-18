Türkiye (Турция): миссия Турции в Афганистане!

Журналистка Türkiye приводит мнения экспертов о предполагаемой миссии Турции в Афганистане после вывода войск НАТО из этой страны, которая, как подчеркивается, имеет особое значение для всего тюркского мира. Отмечается, что вопрос не ограничивается только обеспечением безопасности аэропорта Кабула. Что стоит за решением Турции там остаться?

На саммите НАТО Афганистан получил главную роль!

Афганистан - это не просто южноазиатская страна, это важное государство, которое глубоко интересует весь тюркский мир и входит в нашу сферу интересов, название которого мы слышим особенно часто в последние дни в контексте "Южного Туркестана".

За проблемой Южного Туркестана внимательно следит не только Турция, но в особенности Узбекистан и Казахстан. Это проблема, которая требует срочного решения.

Итак, нужно ли Турции взять на себя миссию в Афганистане? Как следует относиться к этому предложению США и НАТО? Эти вопросы мы задали трем ведущим экспертам.

Преподаватель кафедры международных отношений Улудагского университета, профессор, доктор Ферхат Пиринччи (Ferhat Pirinççi) обратил внимание на проблему с совершенно другой точки зрения и отметил: "Хотя эта тема обсуждается в русле обеспечения Турцией безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая, на самом деле связь Турции с Афганистаном не ограничивается безопасностью аэропорта или миссией НАТО. Отношения Турции и Афганистана имеют глубоко укоренившуюся историю. Таким образом, решение Турции остаться в Афганистане следует оценивать не только с точки зрения коммерческих или краткосрочных политических соображений, а с более широкой точки зрения. Для Турции остаться в Афганистане при условии всестороннего планирования, которое будет осуществляться в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, прежде всего с афганским правительством, важно по трем причинам. Первая - оказание содействия безопасности и стабильности Афганистана, вторая - внесение вклада в обеспечение региональной стабильности, третья - развитие более тесных отношений с более обширным регионом, включая Афганистан…"

Преподаватель Университета Хасана Кальонджу, исследователь Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA), доктор Мурат Аслан (Murat Aslan), работавший в Афганистане на протяжении длительного времени, сказал следующее: "Президент Эрдоган заявил, что с выводом войск НАТО и США из Афганистана Турция может взять на себя миссию при определенных условиях. Главное из них состоит в том, чтобы расходы взял на себя весь альянс, прежде всего США, а по некоторым направлениям была предоставлена дополнительная поддержка. С этим событием становится понятно, что доступ западного мира к исламской географии возможен только через Турцию. Если в Афганистане удастся достичь политического урегулирования, миссия Турции в Афганистане может вселить веру в афганцев в качестве своего рода военно-политического символа…"

Преподаватель Университета Хаджи Байрам Вели, профессор, доктор Кюршад Зорлу (Kürşad Zorlu) поделился следующими взглядами: "Турция давно была рядом с Афганистаном, даже в начале республиканского периода. Однако отличительной особенностью Турции было то, что она не являлась стороной конфликтов в этой стране и поддерживала отношения, берущие за основу мир, единство, процветание афганского народа. Именно этим была обусловлена эффективность и сила Турции "на земле". По итогам саммита НАТО утверждается, что Турция продолжит находиться в Афганистане после ухода альянса. Что касается образовательной, культурной и технической помощи, как это было раньше, Турция, разумеется, имеет естественное право и полномочия на это, однако мне не кажется правильным входить туда в качестве боевой силы. Даже если совместно с такими странами, как Венгрия, Пакистан, что это изменит? Такая направленность представляется мне неразумной. Более того, что бы вы там ни делали, откажутся ли США от Отрядов народной самообороны (YPG)? Вот главный вопрос и тупик!.."

Присутствие Турции в Афганистане может подготовить почву для превращения как Центральной Азии, так и Южной Азии в более стабильный регион в ближайшем и более отдаленном будущем. По крайней мере, у Турции есть потенциал внести вклад в нормализацию общественного порядка в Южном Туркестане, обеспечение спокойствия и безопасности наших сородичей.

Судя по всему, в ближайшие дни мы продолжим говорить об Афганистане и Южном Туркестане…

Мерьем Айбике Синан (Meryem Aybike Sinan)