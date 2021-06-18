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ТАСС

Астронавты установили на МКС новую солнечную панель

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Тома Песке
Тома Песке
Источник изображения: © nasa.gov

Установка второй батареи запланирована на 20 июня

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке, входящие в состав экипажа Международной космической станции (МКС), завершили в среду выход в открытый космос, установив новую панель солнечной батареи. Но им не хватило запланированного времени для того, чтобы развернуть ее. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

С того момента, как Кимброу и Песке в 15:11 мск выбрались наружу из шлюза Quest, прошло более семи часов вместо намеченных шести с половиной. Астронавты смонтировали на ферме P6 одну из двух панелей батарей iROSA, которые 5 июня доставил на станцию грузовой корабль Dragon компании SpaceX. Перемещать панель массой почти 340 кг им помогала с борта МКС астронавт NASA Меган Макартур, управлявшая рукой-манипулятором Canadarm-2.

Однако не обошлось без технического сбоя: на третьем часу работы у Кимброу внезапно погас дисплей датчика, показывающего состояние систем его скафандра. Астронавту пришлось вернуться в шлюз и перезагрузить устройство, затем он снова присоединился к Песке. Как отметили представители NASA в ходе трансляции, "жизни Кимброу ничто не угрожало". Тем не менее время было потеряно, к тому же возникли проблемы с одним из запорных механизмов панели, и теперь специалисты NASA должны определить, когда завершить процесс ее развертывания.

Установка второй батареи запланирована на 20 июня, осуществлять ее также будут Кимброу и Песке. Ранее космическое ведомство сообщило, что монтаж и развертывание в общей сложности шести панелей iROSA, что предполагается завершить в 2022 году, позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

У Кимброу это был седьмой выход в космос в его карьере астронавта, у Песке - третий. Они уже дважды - в январе и марте 2017 года - вместе работали на внешней поверхности МКС, заменяя водородно-никелевые батареи на новые литий-ионные.

По данным NASA, нынешний выход в космос стал 239-м по счету, осуществленным с целью монтажных и ремонтных работ на станции. На МКС вахту сейчас также несут россияне Олег Новицкий, Петр Дубров, американец Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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