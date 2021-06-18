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Байден анонсировал соглашение по контролю за вооружениями между Россией и США

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Американский президент Джо Байден анонсировал крупное соглашение по контролю за вооружениями между Россией и США. России. Трансляция его пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным велась на канале PBS на YouTube.

«Мы договорились работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями», — сообщил президент США.

Как рассказал Байден, он и Путин детально обсудили шаги, которые страны собираются предпринять в области мер по контролю над вооружениями. «Шаги, которые мы должны принять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта», — добавил он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

В частности, Путин и Байден договорились о дальнейшей судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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