Байден анонсировал соглашение по контролю за вооружениями между Россией и США

Американский президент Джо Байден анонсировал крупное соглашение по контролю за вооружениями между Россией и США. России. Трансляция его пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным велась на канале PBS на YouTube.

«Мы договорились работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями», — сообщил президент США.

Как рассказал Байден, он и Путин детально обсудили шаги, которые страны собираются предпринять в области мер по контролю над вооружениями. «Шаги, которые мы должны принять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта», — добавил он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

В частности, Путин и Байден договорились о дальнейшей судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Марина Совина