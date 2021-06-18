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Российская газета

Понятие "служебная тайна" в части обороны закрепили законодательно

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Понятие "служебная тайна" в части обороны отныне закреплено на законодательном уровне - в Законе "Об обороне". К служебной тайне станут относить сведения о любой деятельности в оборонной сфере, не отнесенные к государственной тайне, но и не являющиеся при этом общедоступными.

Новый закон дает право определять, какую именно информацию следует отнести к служебной тайне руководителям всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Это минобороны, Росгвардия, Служба внешней разведки, ФСБ, ФСО, военная прокуратура, а также военные следственные органы.

Служебную тайну будут составлять сведения, полученные органами власти при подготовке мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при их выполнении. В частности, речь идет о проведении учений, о деталях которых становится известно местным чиновникам. А также о разработке вооружений и военной техники.

Главным же отличием от сведений, отнесенных к гостайне, станет то, что перечни данных, которые будут отнесены к служебной тайне, будут публиковаться в открытом доступе.

"В СМИ периодически размещалась служебная информация в части создания вооружений, финансового состояния и хозяйственной деятельности", - поясняли необходимость введения служебной тайны авторы поправок.

За разглашение служебной тайны чиновники станут нести административную ответственность. Для граждан и должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа.


Иван Петров

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