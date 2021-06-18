Ни помощи, ни плана: Зеленский раскритиковал Запад

Зеленский пригрозил создать мощнейшую армию в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что ЕС, США и НАТО не помогают Киеву решить проблему с Донбассом, и пригрозил создать сильнейшую армию в Европе. В Госдуме после таких заявлений назвали главу Украины «политически несостоятельным».

Сильнейшая армия в Европе

Украина направит все ресурсы на создание сильной армии, если Запад не окажет ей помощь в военной сфере для решения конфликта в Донбассе, предупредил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Глава государства посетовал на то, что украинцы гибнут в ходе конфликта в Донбассе, хотя, по заверению Зеленского, «война в Европе» должна быть проблемой не только самой Украины.

Украинский президент указал, что украинцы в Донбассе «гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза».

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему [с Донбассом], у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет», - сказал политик.

Также он выразил уверенность в том, что в НАТО поддерживают присоединение Украины и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе, но раскритиковал Запад за отсутствие конкретики в диалоге.

«Мне кажется, конкретики не будет. Это мои опасения», - признался Зеленский.

Он добавил, что такие претензии Киев имеет к главе Белого дома Джо Байдену.

«Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО - я очень хотел бы услышать конкретику: «да» или «нет». Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны понять даты и вероятность вступления в НАТО для Украины», - сказал президент Украины.

При этом он уточнил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Байденом были подняты вопросы об увеличении качественной технической и военной помощи, выделении средств Украине, но не привел никаких подробностей.

Место в Гааге

Президент Украины должен искать пути и механизмы решения проблемы Донбасса, а не продолжать войну против собственного народа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя интервью Зеленского.

«А, когда президент [Украины] говорит, что создаст сильную армию, чтобы уничтожить многомиллионное население Донбасса, это показывает, что у человека с головой не все в порядке, что он является военным преступником, что у него руки по локоть в крови. Его нужно изолировать от общества, его место в Гаагском трибунале», - пояснил депутат.

Парламентарий назвал эти угрозы Зеленского «выстрелом себе в ногу», а самого президента Украины охарактеризовал «политически несостоятельным».

"Россия всех переигрывает"

В беседе с иностранными журналистами Зеленский выразил озабоченность также и в связи с тем, что «у России с некоторыми странами Европы - общий экономический процесс», имея в виду, в том числе, «Северный поток - 2». Киев опасается, что после запуска газопровода Москва может прекратить транзит энергоносителя через украинскую территорию, что приведет к потере Украиной около $3 млрд в год.

«Для нас «Северный поток - 2» - это оружие против Украины. Это политическое оружие, и пока в направлении «Северного потока - 2» всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение наших территорий», - пояснил украинский президент.

По его словам, Киев хочет получить «справедливую» компенсацию за ввод «Северного потока - 2» - «прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины».

«Мы будем бороться, несмотря ни на что, за нашу государственность и против «Северного потока - 2», нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет», - пообещал Зеленский.

Не дело Украины

Украина не имеет никакого отношения к «Северному потоку - 2», это чисто коммерческий проект России и ряда компаний европейского консорциума, ответил на такой ультиматум член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров

«Проект направлен на обеспечение энергоресурсами европейских потребителей. Без «Северного потока - 2» экономика Европы будет стагнировать», - подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

Рафаэль Фахрутдинов