NASA одобрило начало работ по проектированию космического телескопа NEO Surveyor.

NASA одобрило начало разработки предварительного проекта инфракрасного космического телескопа NEO Surveyor, который отправится в космос в 2026 году. Ожидается, что за 12 лет работы телескоп поможет довести число известных потенциально опасных околоземных астероидов с диаметром более 140 метров с 40 до 90 процентов от их общего числа в этом диапазоне размеров, сообщается на сайте NASA.

Принципы защиты Земли от потенциально опасных объектов, такие как астероиды и кометы, требуют, чтобы небесное тело было обнаружено за, минимум, несколько лет до возможного столкновения с нашей планетой. Это требует разработки все более совершенных наземных и космических систем непрерывного слежения за околоземными объектами и составления наиболее полного каталога подобных тел. В частности, NASA в 2005 году поставило перед собой цель обнаружить 90 процентов околоземных объектов размером более 140 метров и к настоящему моменту отыскало около 40 процентов таких астероидов, используя для этого как наземные обзоры неба, такие как Pan-STARRS или CSS, так и космические обсерватории, например WISE или «Спитцер».

Проект нового космического телескопа NEO Surveyor был впервые предложен для реализации в 2006 году, однако лишь в 2019 году его одобрили. Предполагается, что инфракрасный телескоп с диаметром зеркала 50 сантиметров будет вести наблюдения за околоземным пространством, находясь на гало-орбите вокруг первой точки Лагранжа в системе Солнце–Земля. Поле зрения телескопа составит 11,56 квадратных градуса Он должен проработать 12 лет и за это время отыскать и определить свойства (альбедо и диаметр) подавляющего большинства потенциально опасных околоземных астероидов и комет, размерами от нескольких десятков метров и более. Для наилучшей работы телескоп будет оснащен солнезащитным экраном и системой пассивного охлаждения детекторов до 30 кельвинов за счет излучения в окружающее пространство.

Источник изображения: NASA

В начале июня 2021 года NASA завершило анализ обзора проекта и одобрило переход к разработке предварительного проекта телескопа, которой будет заниматься Лаборатория реактивного движения NASA. Запуск телескопа в космос намечен на первую половину 2026 года, в качестве ракеты-носителя может выступить Atlas 5 или Falcon 9.

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Александр Войтюк