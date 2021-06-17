Трехвентиляторный самолет начнут производить в 2024 году

Американская компания XTI Aircraft планирует получить сертификат типа и запустить производство трехвентиляторного самолета TriFan 600 к концу 2024 года. Как сообщает New Atlas, полномасштабный прототип TriFan 600 построят в 2022 году.

Разработка трехвентиляторного бизнес-джета началась в 2015 году, а испытания стартовали в 2019. Это самолет вертикального взлета и посадки с тремя вентиляторами в кольцевых обтекателях. Из них два размещены между выступами на передней кромке крыла, а третий — в хвостовой части. Предполагается, что крыльевые вентиляторы будут поворотными, а хвостовой — неподвижным. После взлета крыльевые вентиляторы будут плавно поворачиваться на 90 градусов, разгоняя самолет.

Самолет сможет перевозить до восьми пассажиров на расстояние до 1,2 тысячи километров и развивать скорость до 555 километров в час. XTI Aircraft считает, что он будет пользоваться спросом, потому что сможет летать со скоростью самолета, но при этом использовать для посадки вертолетные площадки или подходящую местность. В отличие от большинства аппаратов вертикального взлета и посадки, вместо силового агрегата на электрических батарейках у TriFan 600 будет гибридная система. Высокомощные батареи помогут самолету вертикально взлетать и приземляться, но в полете работать будет турбовинтовой двигатель.

XTI Aircraft планирует получить у Федерального управления гражданской авиации сертификат типа для TriFan 600 и запустить его полномасштабное производство к концу 2024 года. Компания уже получила 202 заказа на строительство самолета, хотя полномасштабного прототипа все еще нет. Его собираются построить и начать испытывать в 2022 году. New Atlas отмечает, что TriFan 600 может стать самым быстрым электрическим самолетом вертикального взлета и посадки с самой большой дальностью полета.

Разработка TriFan 600 еще не закончилась, а на его базе уже создают гибридный грузовой беспилотник TriFan 200. Ранее мы писали, что он сможет перевозить до 227 килограмм на расстояние до 200 километров. Василиса Чернявцева