Итальянцы построят новое судно-спасатель подлодок.

Верфь Mariotti построит для итальянского флота новое многоцелевое водолазное судно-спасатель подводных лодок. Как сообщает Naval News, его строительство начнется к концу 2022 года. Передать флоту судно планируют в 2025 году.

При аварии подводные лодки иногда не могут самостоятельно подняться на поверхность и застревают на большой глубине. В такой ситуации экипаж не всегда может выбраться, и для его спасения требуются спасатели подлодок. Они оснащены особыми глубоководными аппаратами и оборудованием, которые позволяют им вести спасательные работы на большой глубине.

На вооружении у итальянского флота сейчас есть такое судно. Оно называется «Антео» и служит уже более 40 лет. «Антео» может спасать субмарины на глубине до 250 метров, развивать скорость до 20 узлов. Длина судна — 94,8 метра, ширина — 15,8 метра, а водоизмещение — 9,5 тысяч тонны. На нем есть полетная палуба и ангар для одного вертолета средних размеров.

Верфь Mariotti построит для итальянских военных новое многоцелевое водолазное судно-спасателя подводных лодок типа SDO-SuRS. Его начнут строить к концу 2022 года, а в 2025 году передадут флоту. Судно должно будет самостоятельно вести поиски и определять местонахождения аварийных подлодок, а также оказывать помощь гражданским службам ликвидировать последствия стихийных бедствий.

По требованиям итальянского флота, водоизмещение нового спасателя составит 8,6 тысяч тонны, длина — 120 метров, ширина — 22 метра, а дальность плавания — 5000 морских миль. Он будет плавать с максимальной скоростью 16 узлов. Спасательные операции новое судно сможет вести на глубине до 600 метров. На борту разместится до 200 человек, включая 120 членов экипажа.

Спасатели подлодок могут делать много полезной работы, но для подъема затонувших кораблей нужны совсем другие суда. Такие разрабатывают и в России. Ранее мы писали про проект проекта 23570 по созданию универсального судна для подъема различных объектов, которые могут угрожать морской среде.

Василиса Чернявцева