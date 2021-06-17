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Американские военные получат персональные химические детекторы

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Американские военные получат персональные химические детекторы
Американские военные получат персональные химические детекторы.
Источник изображения: Giphy

Компания Teledyne FLIR разработает персональные химические детекторы для военных США. Как сообщает Teledyne FLIR, прибор будет определять боевые отравляющие вещества, токсичные промышленные химикаты, горючие газы и пониженный или повышенный уровень кислорода, который может свидетельствовать о взрывоопасной среде.


Химическое оружие сегодня запрещено в большинстве стран мира «Конвенцией о запрещении химического оружия». Оно не выпускается серийно, но у некоторых стран остались запасы. Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ в 2017 году, а США планируют это сделать к 2023 году. Хотя химоружие строго охраняется, с каждым годом риск экологической катастрофы в районах его хранения растет. Кроме того, эксперты считают, что вещества со складов может незаконно попадать в другие страны и использоваться в локальных конфликтах.

Существующие химические детекторы большие и тяжелые. Они предназначены для защиты подразделений, а не отдельных солдат. Поэтому в таких миссиях, как пешее патрулирование, они бесполезны.

Американская компания Teledyne FLIR разработает для военных персональные химические детекторы. Она заключила с Пентагоном контракт на пять лет. Прибор будет определять не только боевые отравляющие вещества, но и токсичные промышленные химикаты и горючие газы. Еще детектор будет показывать пониженный или повышенный уровень кислорода, который может свидетельствовать о взрывоопасной среде.

Боевые отравляющие вещества делятся на несколько видов: кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические, раздражающие и нервно-паралитические. Среди последних одно из самых известных — «Новичок». Почитать про его свойства и возможностях синтеза вы можете в нашем материале.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
США
Проекты
Химоружие
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