Американские военные получат персональные химические детекторы.

Компания Teledyne FLIR разработает персональные химические детекторы для военных США. Как сообщает Teledyne FLIR, прибор будет определять боевые отравляющие вещества, токсичные промышленные химикаты, горючие газы и пониженный или повышенный уровень кислорода, который может свидетельствовать о взрывоопасной среде.

Химическое оружие сегодня запрещено в большинстве стран мира «Конвенцией о запрещении химического оружия». Оно не выпускается серийно, но у некоторых стран остались запасы. Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ в 2017 году, а США планируют это сделать к 2023 году. Хотя химоружие строго охраняется, с каждым годом риск экологической катастрофы в районах его хранения растет. Кроме того, эксперты считают, что вещества со складов может незаконно попадать в другие страны и использоваться в локальных конфликтах.

Существующие химические детекторы большие и тяжелые. Они предназначены для защиты подразделений, а не отдельных солдат. Поэтому в таких миссиях, как пешее патрулирование, они бесполезны.

Американская компания Teledyne FLIR разработает для военных персональные химические детекторы. Она заключила с Пентагоном контракт на пять лет. Прибор будет определять не только боевые отравляющие вещества, но и токсичные промышленные химикаты и горючие газы. Еще детектор будет показывать пониженный или повышенный уровень кислорода, который может свидетельствовать о взрывоопасной среде.

Боевые отравляющие вещества делятся на несколько видов: кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические, раздражающие и нервно-паралитические. Среди последних одно из самых известных — «Новичок». Почитать про его свойства и возможностях синтеза вы можете в нашем материале.

Василиса Чернявцева