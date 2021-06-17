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ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании

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ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании.
Источник изображения: industry-hunter.com

ИРЗ открыл ещё один полигон для проведения испытаний инновационного оборудования связи. Система oDAS RADIUS установлена в Каракулинском районе Удмуртии.

Ижевский радиозавод со­вместно с компанией МТС начал полевые испытания распределённой антен­ной системы oDAS RADIUS, разработанной в ООО «ИРЗ».

В качестве полигона для обеспечения покрытия сигналами сотовой связи стандартов LTE (4G) и UMTS (3G) была выбрана деревня Зуевы Ключи. Там была установлена железобетонная опора высотой 30 метров с системой oDAS RADIUS. Источником сигнала сотовой связи служит базовая станция ПАО «МТС» в деревне Усть-Бельск.



В течение нескольких месяцев будет проходить тестирование данной системы и определение вариантов использования разработки ИРЗ в проектах МТС. Уже сегодня можно говорить о положительных результатах работы оборудования — есть хорошее качество сигнала и скорость передачи данных.

В России аналогов данного оборудования не выпускается. Разработка ИРЗ позволит без лишних затрат и качественно обеспечить устойчивой мобильной связью и высокоскоростным интернетом жителей России в малонаселённых пунктах, а также зоны вдоль автомобильных и железных дорог, — комментирует заместитель генерального директора — директор по развитию бизнеса АО «ИРЗ» Сергей Невьянцев.


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Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
ИРЗ ОАО
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
17.06.2021 08:25
Быстрее надо "слезать"  с импортного оборудования, быстрее!
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