ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании.

ИРЗ открыл ещё один полигон для проведения испытаний инновационного оборудования связи. Система oDAS RADIUS установлена в Каракулинском районе Удмуртии.
Ижевский радиозавод совместно с компанией МТС начал полевые испытания распределённой антенной системы oDAS RADIUS, разработанной в ООО «ИРЗ».
В качестве полигона для обеспечения покрытия сигналами сотовой связи стандартов LTE (4G) и UMTS (3G) была выбрана деревня Зуевы Ключи. Там была установлена железобетонная опора высотой 30 метров с системой oDAS RADIUS. Источником сигнала сотовой связи служит базовая станция ПАО «МТС» в деревне Усть-Бельск.
В течение нескольких месяцев будет проходить тестирование данной системы и определение вариантов использования разработки ИРЗ в проектах МТС. Уже сегодня можно говорить о положительных результатах работы оборудования — есть хорошее качество сигнала и скорость передачи данных.