Байден подготовил военные угрозы против России

Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.

Холодная война между СССР и США отличалась тем, что вместо реальных военных действий стороны показывали друг другу свои военные возможности. Эти демонстрации проходили в форме предельно провокационных учений по отработке нападения на "оппонента".

Давление

Надо сказать, такая форма работала. Так, в 1983 году, во время учений НАТО Able Archer, руководство СССР поверило в то, что это не учения, а подготовка к реальному ядерному удару по СССР, и начало реагировать на обстановку исходя из этого убеждения. Мир тогда вполне мог погибнуть – количество ядерного оружия у высоких договаривающихся сторон было совсем не таким, как сейчас.

В качестве контрпримера можно привести рейд советской атомной подводной лодки К-492 в Сиэтл. Тогда имели место эпизоды не только длительного и частично скрытного слежения за головной американской АПЛ "Огайо", но и отработки кинжального ракетного удара (комплексом "Вьюга") по самой базе американских стратегических подлодок-ракетоносцев Бангор. Все это настолько шокировало американцев (и, видимо, самого Рональда Рейгана), что они по итогам этой операции, ради совершенствования своей обороны, наконец-то признали 12-мильную глубину территориальных вод, от чего ранее упорно отказывались.

Такое давление мы в последнее время видим на границах России, причем оно опасным образом растет. Данные сайта Flightradar, анализ иностранной военной прессы за последние полтора года и опрос газетой ВЗГЛЯД отечественных аналитиков, следящих за балансом сил у границ России, показывает совокупно следующую картину.

Интенсивность работы разведывательной авиации США, Великобритании увеличилась более чем в два раза.

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО в мае – июне 2019–2021 годов увеличилась более чем вдвое.

Количество разведпролетов вблизи российских границ в 2021 году увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (в арктической зоне – более чем в полтора раза, на западе – более чем в два раза, на юго-западном направлении – почти в четыре раза).

Наиболее тревожные цифры связаны с резким увеличением участвующих в учениях НАТО самолетов: за половину 2021 года их число превысило показатели всего 2020 года почти в три раза! Последнее – по-настоящему тревожный звонок. НАТО за пять месяцев отлетало круглым счетом две своих годовых нормы у наших границ. Именно эта часть эскалации уже не похожа на простое давление, скорее это выглядит как реальная подготовка к чему-то серьезному.

По любому параметру – количество вылетов на авиаразведку, количество полетов стратегической авиации НАТО у наших границ, походы боевых кораблей противника, количество учений и действий по подготовке к применению войск в реальных военных действиях – рост за последние годы в разы. По сравнению с предыдущими 2019 и 2020 годами – в 1,5–2,5 раза, смотря что считать. Американцы и их союзники ведут себя так, будто пытаются запугивать руководство России.

Реальный риск

Конечно, военная активность США и НАТО на подготовку к серьезной войне, что называется, не тянет. Нет у американцев технической возможности вести в Европе большую войну, да они и не готовятся на самом деле. Дополнительные войска не перебрасываются на территорию Европы, не рассредоточиваются те силы, которые уже в Европе, не выводятся из-под потенциального ответного удара штабы, не призывают резервистов.

У европейцев картина такая же. Все увеличения военных бюджетов у европейских стран НАТО к реальной мобилизации пока не приводят, если не считать крайне странной и подозрительной активности тактической авиации НАТО.

Авиаразведка часто ставит своей целью спровоцировать повышение боевой готовности противника, чтобы выявить изменение работы радиосредств противника, его радиолокационных станций и установить как расположение этих средств, так и в какие сроки приказы проходят вражеским по сетям боевого управления. Это еще одна проблема для российских Вооруженных сил, и необходимо не давать НАТО получить эту информацию, реагируя на их действия с разумной достаточностью.

Таким образом, на первый взгляд, российское руководство может просто игнорировать натовские военные провокации. Ну летаете вы – летайте дальше, жгите керосин. Угрозы большой войны для нас все это не несет. Однако не все так просто. Кое-что серьезное эти действия все-таки дают.

Во-первых, огромный массив информации, которую вынуждена обрабатывать наша разведка, затрудняет ее анализ – данных просто слишком много. Так, небольшое развертывание войск для провокации с помощью таких учений, которые сейчас постоянно проводит НАТО, можно скрыть довольно легко.

Во-вторых, предельная интенсивность военной активности НАТО приводит к тому, что снижение интенсивности этой активности может создать у российской разведки ощущение, что опасность идет на спад – причем перед самым нападением.

И в-третьих, самое главное – все эти действия теоретически способны скрыть разведывательные мероприятия НАТО перед реальной военной провокацией. И можно не сомневаться, что все данные для такой провокации на западных границах России уже собраны натовскими военными. С одной стороны, к большой войне блок НАТО не готов. Но с другой, все готово к ограниченной военной провокации против Калининграда или же Белоруссии. То есть именно в том регионе, где активность полетов разведывательной авиации НАТО в последнее время особенно высока.

Возможность такой провокации уже давно обсуждается в экспертной среде. Ее сценарий таков: речь идет об организации якобы самостоятельного нападения Польши на Калининград. При этом само НАТО поначалу займет нейтралитет, что не даст России юридических оснований для пробоя "коридора" в анклав по территории невоюющей (и даже на словах осудившей Польшу, например) Литвы, которая к этому моменту под завязку окажется забита войсками разных стран НАТО.

Россия в таком случае окажется перед тяжелым выбором. Или вести войну с Польшей в условиях слабого Балтфлота и невозможности снабжать анклав по морю и перебрасывать туда подкрепления – или атаковать не участвующие в войне страны (Литва и силы НАТО на ее территории), превращая локальный конфликт с одной страной в глобальный конфликт с почти миллиардом человек (США, НАТО и азиатские союзники США). Конфликт, который нам не выиграть, даже если мы пустим в ход весь наш ядерный арсенал – целей для поражения в разы больше, чем у нас ядерных боеприпасов, обеспеченных носителями.

Есть и другие сценарии подобных антироссийских акций. Так, например, у нашей страны есть такая уязвимая точка, как "Северный поток – 2". И в случае, если трубопровод окажется объектом провокации, не совсем понятно, как реагировать – люди не пострадали, территория России не затронута, а тактическая авиация НАТО – вот она.

Признавая, что вероятность наступления этих событий низка, невозможно не признать и то, что она не нулевая – особенно с учетом того, что Байден только что встречался с союзниками по НАТО в Брюсселе. Именно оттуда он потом отправился в Женеву, где пройдет его встреча с президентом России.

И, скорее всего, американцы планируют все-таки разговаривать с нами с позиции силы – и именно поэтому, в частности, за некоторое время до ответственных саммитов проводится столь наглядная демонстрация усиления военной активности. Несколько дней назад как раз на Балтике начались очередные учения НАТО – в том числе с участием американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Можно для примера вспомнить, как Трамп перед саммитом АТЭС в 2017 году вывел в море аж пять авианосных групп. Американцы действительно верят в то, что с помощью военной демонстрации их политические аргументы звучат убедительнее.

Показываем силу правильно

Однако стоит понимать, что и Россия в некоторых местах способна поднять военные риски для США. Просто для того, чтобы противник не чувствовал уверенности в успешности своих попыток силового диктата. Например, есть возможность скорректировать планы учений наших войск таким образом, чтобы "зеркально" по отношению к натовским военным "играм" отработать уничтожение тех сил, которые НАТО использует в своих учениях.

В частности, 15 июня два бомбардировщика Ту-160 провели патрулирование Балтийского моря. Конечно, еще более убедительной была бы иная картина – если бы крупная группа бомбардировщиков отработала нанесение удара крылатыми ракетами по точкам угроз на территории наших соседей (так, как это делали американские бомбардировщики Б-52, отрабатывая удар по Калининграду). Наши военные учения должны красноречиво демонстрировать "партнерам" их перспективы, если они рискнут что-то начать.

В старые добрые времена перед такими встречами, как встреча в Женеве, в нашей стране частенько устраивались учения ядерных сил. Какая-нибудь подлодка, оторвавшаяся от слежения, пускала по полигону баллистические ракеты откуда-нибудь из-под арктических льдов. И теперь уже "партнеры" не могли не учитывать риски. Любые переговоры в таком контексте однозначно будут более продуктивными – снимая с доски возможность силового давления на нашу страну.

Александр Тимохин