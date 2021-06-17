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Синьхуа (Китай): Китай раскрыл задачи миссии пилотируемого космического полета «Шэньчжоу-12»

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Космический корабль "Шэньчжоу-12"
Космический корабль "Шэньчжоу-12".
Источник изображения: © AP Photo, Ng Han Guan

Завтра утром по пекинскому времени в Китае запустят космический корабль «Шэньчжоу-12». Это будет первый пилотируемый полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции. Три месяца космонавты Поднебесной будут находиться на орбите, за это время планируется провести проверки различных технологий.

Цзюцюань, 16 июня - Цель предстоящего полета пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" состоит в проведении проверки на орбите основных технологий по строительству и эксплуатации китайской космической станции, сообщила в среду Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая.

В списке подлежащих проверке технологий значатся технологии, касающиеся длительного пребывания космонавтов на орбите, системы утилизации и жизнеобеспечения, пополнения запасов и материалов на орбите, выхода в открытый космос, деятельности и операций в открытом космосе, а также техобслуживания на орбите, сказал на пресс-конференции помощник главы канцелярии Цзи Цимин.

По его словам, пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" будет запущен в 9:22 утра в четверг по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Это будет первый пилотируемый полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции, и экипаж будет находиться на орбите в течение трех месяцев, добавил он.

С помощью механической руки космонавты будут осуществлять деятельность в открытом космосе в течение относительно длительного времени для выполнения операций, включая установку и техобслуживание оборудования, пояснил Цзи Цимин. В рамках миссии будут проведены дополнительные испытания транспортной системы "космос - Земля" для пилотируемых космических полетов.

По его словам, усовершенствованная ракета-носитель "Чанчжэн-2F" (Long March-2F) обладает повышенной надежностью и безопасностью, а пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" по сравнению с предыдущими версиями модернизирован и обладает новыми возможностями, такими как быстрое сближение и стыковка в автоматическом режиме, сближение и стыковка в радиальном направлении, а также стыковка и швартовка на орбите на срок до 180 суток.

В ходе миссии также будут проведены многоаспектные космические прикладные и тестовые эксперименты, а также впервые будут изучены возможности поиска и спасения космонавтов на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, отметил Цзи Цимин.

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Страны
Китай
Монголия
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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