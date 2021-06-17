Заводы Комсомольска-на-Амуре привлекут 600 человек для выполнения заказов Минобороны

По словам врио губернатора края Михаила Дегтярева, планируется привлечь людей, которые сейчас проходят подготовку в средних специальных учебных заведениях и вузах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Авиационный и судостроительный заводы в Комсомольске-на-Амуре возьмут на работу дополнительно около 600 человек для выполнения заказов Минобороны. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края по итогам посещения Комсомольска заместителем председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса и гражданской промышленности Юрием Борисовым.

Борисов обсудил с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым перспективы развития двух ведущих заводов - авиационного и судостроительного. Оба входят в госкорпорацию "Ростех".

"Если говорить о следующем годе, то благодаря заказам министерства обороны штатная численность и КнААЗ им. Ю. А. Гагарина [Комсомольский-на-Амуре авиационный завод], и АСЗ [Амурский судостроительный завод] будет ощутимо увеличена. На авиационном заводе будет набрано до 500 человек рабочей силы дополнительно, на судостроительном - до 100 человек. Это все наши люди, которые сегодня проходят подготовку в средних специальных учебных заведениях и вузах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Поэтому для нас это ключевые предприятия, которые не только генерируют деньги, но и дают повод гордиться всему Хабаровскому краю", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Он отметил, что эти предприятия генерируют более 3 млрд рублей налогов, в том числе более 1,6 млрд рублей в прошлом году они перечислили в виде налогов в бюджет Хабаровского края. Индекс промышленного производства - 99,1%.

"В Комсомольске-на-Амуре два актива ОПК - это Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, оба завода себя неплохо чувствуют. Что касается АСЗ - он обеспечен заказами практически до 2027 года, имеет заказы на шесть корветов и четыре малых ракетных корабля, возможно, будет еще два. Нужно сейчас усилия приложить для того, чтобы повысить гражданскую составляющую продукции, такие перспективы связаны с возможным субсидированием лизинговых платежей, что откроет спрос для рыболовецких компаний, для краболовов. Завод должен использовать рыночную ситуацию и увеличить долю гражданской продукции", - приводятся в сообщении слова Борисова.

Ситуация на предприятиях

КнААЗ в 2021 году должен сдать 15 самолетов боевой авиации, в том числе по экспортным контрактам. Министерство обороны заключило долгосрочный контракт на самолеты пятого поколения Су-57, в этом году - поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов класса 4++ - Су-35. Завод также обеспечивает различными агрегатами другие авиационные заводы, принимает участие в производстве большого объема агрегатов для Superjet.

На базе АСЗ в среду состоялось совещание по вопросу оказания государственной поддержки предприятиям, работающим на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В совещании принял участие генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. В настоящее время предприятия Комсомольска-на-Амуре несут бремя дополнительной нагрузки по выплате процентной надбавки к заработной плате и льготам, предусмотренным для работников на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. При условии субсидирования расходов на такую социальную нагрузку продукция Амурского судостроительного завода может конкурировать с предприятиями, расположенными в европейской части России.