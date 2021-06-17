Бразилия продлевает «жизнь» танкам Leopard

Бразильские «Леопарды» останутся на службе как минимум до середины следующего десятилетия. Вчера, 16 июня, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Бразилии объявило тендер на модернизацию 116 танков Leopard 1A5BR.

Модернизация танков является частью масштабной программы армии по обеспечению полного боевого потенциала на период с 2020 по 2039 год. Планируется, что в ходе работ будет решена «проблема морального износа танка и продления срока его службы более чем на 15 лет».

Танки Leopard 1A5BR бразильской армии Источник изображения: janes.com

На бразильских «Леопардах» планируется обновить электрический привод башни, прицел командира, тепловизор для механика-водителя, автоматическую систему тушения пожара в моторном отсеке и блок управления климат-контролем в салоне. Параллельно с этим боевые машины должны получить системы связи L3Harris Falcon III RF-7800V-V51x и Thales SOTAS, системы управления огнём Сentro de Devolvolvimento de Sistemas GCB и тактические компьютеры AEL Sistemas CTM. Не обойдут стороной и усиление бронезащиты, а также закупку новых аксессуаров (например, отвалов).

В 2008 году Бразилия закупила поддержанные танки Leopard 1A5 и машины на его базе у Бельгии. Последняя партия бронетехники была доставлена в Бразилию в 2012 году. Процесс модернизации может начаться уже в 2022 году.

Leopard 1, разработанный компанией Porsche в начале 60-х годов, был основным боевым танком армии ФРГ до 1980 года. Длина танка (с пушкой вперёд) составляет 9,5 м, ширина — 3,25 м, высота — 2,4 м. Машина весит почти 40 т и вооружена 105-мм нарезным орудием, а также двумя пулемётами калибра 7,62 мм. Двигатель мощностью 830 л.с. способен разгонять танк до 62 км/ч, а его запас хода составляет 600 км.