Китай вооружается: США планируют усилить флот на Тихом океане

США могут развернуть постоянную группу ВМС в Тихом океане

Соединенные Штаты могут разместить в Тихом океане постоянную военно-морскую группу для противодействия Китаю. Пентагон уже давно не устраивает стремительное развитие вооружений ВМФ китайской армии, наращивание флота и появление в арсенале ВМФ НОАК новых типов вооружения. В Вашингтоне также уверены, что Пекин и Москва хотят контролировать ценные морские ресурсы за пределами своих вод.

Планы Пентагона по постоянному присутствию ВМС США в Тихоокеанском регионе стали результатом работы созданной по поручению главы Белого дома Джо Байдена целевой группы по Китаю. Недавно она представила свои рекомендации американскому министру обороны Ллойду Остину, пишет Politico.

«Мы рассматриваем ряд предложений по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы лучше координировать наши действия. Глава Пентагона заявил, что сейчас предстоит время поработать, остается много деталей, которые нуждаются в финальной проработке», - рассказал изданию чиновник в оборонном комплексе США.

Китай в настоящее время обладает самым большим военно-морским флотом в мире - такие данные приводятся в отчете вооруженных сил КНР за 2020 год. По этим сведениям, в распоряжении НОАК находятся около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе 130 надводных кораблей основных классов.

США оценивают ВМФ Народно-освободительной армии Китая как «все более современную и гибкую силу», говорится в докладе Пентагона 2020 года.

«По состоянию на 2019 год ВМФ НОАК в основном состоит из современных многоцелевых платформ с передовыми противокорабельными, противовоздушными и противолодочными вооружениями, средствами разведки и связи»,

- уточняется в документе военного ведомства США.

Наибольшее внимание привлекает растущий парк авианосцев Китая. У ВМФ НОАК в настоящее время есть один ветхий советский авианосец и один новый авианосец, построенный уже в Китае. Еще одно такое судно находится в стадии строительства, позже планируется построить еще четыре или более кораблей подобного типа.

Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически могло бы произойти впервые со времен Второй мировой войны.

Авианосные ударные группы США всегда окружены крейсерами и эсминцами для противовоздушной/противоракетной и противолодочной обороны. В этой связи Китай активно строит новое поколение хорошо вооруженных крейсеров, эсминцев и корветов.

Например, в декабре 2019 года был спущен на воду шестой эскадренный миноносец класса Type 055 Renhai. Суда данного проекта являются крупнейшими в мире после американских эсминцев типа «Замвольт».

Китай также является одной из немногих стран, которые обладают подводными лодками, вооруженными межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

В ВМС НОАК имеется до 100 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) JL-1 и JL-2, которые суммарно могут нести до 350 ядерных боеголовок. Кроме того, многие современные китайские многоцелевые атомные подводные лодки и надводные корабли способны нести крылатые ракеты морского базирования как в ядерном, так и в обычном снаряжении.

В дополнение к уже имеющимся четырем подводным лодкам Type 094, вооруженным 12 баллистическими ракетами JL-12 каждая, на подходе подводная лодка нового проекта.

«Китайские лодки нового поколения Type 096, строительство которых, вероятно, начнется в начале 2020-х годов, предположительно, будут нести баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) нового типа», - прогнозируется в докладе американского оборонного ведомства.

Ожидается, что ВМФ НОАК будет использовать подводные ракетные крейсеры типов 094 и 096 одновременно, а к 2030 году будет иметь на вооружении до восьми таких судов.

Особую угрозу Пентагон видит в растущей способности Китая запускать крылатые ракеты морского базирования для ударов по береговым объектам (LACM).

Это именно та способность, которую ВМС США не раз демонстрировали с помощью своих ракет Tomahawk.

LACM позволяет китайским надводным кораблям и подводным лодкам наносить удары по объектам США в регионе. Под угрозой оказывается остров Гуам, где расположена крупнейшая американская стратегическая база в Тихом океане.

Бурное развитие боевых и оперативных возможностей Народно-освободительной армии Китая привело к тому, что США утратили военное превосходство на Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе.

Это произошло на фоне быстрого экономического роста социалистического государства. В период с 1996 по 2018 год расходы на оборону в Китае увеличились примерно на 900%.

Достижения Китая в ракетах, истребителях, подводных лодках и надводных кораблях особенно впечатляют в качественном и количественном отношении. Хотя НОАК еще не догнала по уровню совокупной военной мощи Соединенные Штаты, ведущие мировые аналитики в области обороны отмечают, что «линии тренда движутся против США по самому широкому спектру направлений деятельности».

Чем ответят США

Соединенные Штаты вступают в период долгосрочной конкуренции. Китай и Россия стремительно модернизируют свои вооруженные силы, чтобы, с точки зрения Вашингтона, бросает вызов международному порядку, который так долго «приносил пользу многим».

«Чтобы защитить нашу нацию и интересы во всем мире, мы должны быть готовы безупречно выполнять вечные функции нашего флота по контролю за Мировым океаном и проецированию силы», - заявил начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

Усилия Вашингтона концентрируются на четырех ключевых областях: создании «опытной команды морских воинов»; повышении боевой готовности ВМС, создании более «смертоносного» флота; создании более крупного гибридного флота, оснащенного в том числе беспилотными аппаратами разных типов.

Предложенные меры необходимы в свете «угрозы» со стороны Китая и России. Оба этих государства, считает Гилдей, пытаются контролировать доступ к ценным морским ресурсам за пределами своих вод. У обоих есть сложная сеть датчиков и ракет дальнего действия, чтобы держать под угрозой важные водные пути. И оба превращают постепенные достижения в долгосрочные преимущества - в качестве примера приводится милитаризация спорных объектов в Южно-Китайском море.

Теперь китайцы расширяют свою инфраструктуру по всему миру, чтобы контролировать доступ к важнейшим морским путям. Их согласованные усилия по борьбе с американскими преимуществами делают Китай самой серьезной долгосрочной стратегической угрозой для США.

Россия также совершенствует свои силы. Помимо модернизации своих стратегических ядерных сил, Россия разрабатывает современные ракетные фрегаты, истребители и бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты, тактическое ядерное оружие и современные подводные лодки.

«Мы будем оспаривать чрезмерные морские претензии некоторых государств, осуществляя переходы морем и летая там, где это разрешено международным правом. Мы также будем расширять наше информационное преимущество и возможность принимать решения, постоянно отслеживая деятельность на море, чтобы противостоять и разоблачать злоумышленников», - пишут американские военно-морские теоретики.

Именно этими обстоятельствами объясняется необходимость размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю.