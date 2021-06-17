РФ и Китай намерены построить лунную станцию до 2035 года

Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута до 2035 года, затем начнется ее эксплуатация. Об этом сообщается в презентации, которую стороны представили 16 июня на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, видеоконцепция станции опубликована на YouTube-канале «Роскосмоса».

Дорожную карту создания станции продемонстрировали заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замруководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

Согласно представленным данным, первый этап возведения станции продлится с 2026 по 2030 год, в это время предполагается доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции.

В ходе второго этапа, с 2031 по 2035 год, планируется развернуть системы на орбите и поверхности Луны, связанные с обеспечением станции энергетикой и связью.

На третьем этапе планируется начало эксплуатации объекта.

Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских объектов на поверхности и орбите Луны для проведения многопрофильных научных работ.

Ранее, 23 апреля, Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило о масштабном сотрудничестве с «Роскосмосом» по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне.

Глобальная конференция по исследованию космоса изначально планировалась в Санкт-Петербурге 9–11 июня 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.