Саперы очистят от взрывоопасных предметов район «Линии Маннергейма» в Ленинградской области

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации проведут работы по поиску и очистке от взрывоопасных предметов и благоустройству комплекса оборонительных сооружений на участке «Линии Маннергейма» в Ленинградской области, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В результате проведенного накануне изучения местности специалистами МПЦ ВС РФ совместно с представителями Военного музея Карельского перешейка определены места, объем и сроки предстоящих работ. При определении степени загрязненности саперами были обнаружены несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники.

В рамках экспедиции военнослужащим инженерных войск предстоит очистить от взрывоопасных предметов около 3 км будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий. Кроме того, специалисты инженерных войск проведут работы по благоустройству ДОТов и возведению на маршрутах деревянных мостов через эскарпы.

При проведении очистки местности от взрывоопасных предметов специалисты МПЦ ВС РФ будут применять современные средства поиска – селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И.

В этом году инженерными войсками совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» предусмотрен комплекс мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов и благоустройству исторических фортификационных сооружений.