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ТАСС

Частные компании смогут участвовать в проекте российско-китайской лунной станции

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Снимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны.
Источник изображения: © NASA / Goddard/Arizona State University

Россия и Китай готовят межправительственное соглашение для создания совместной лунной станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Участие частных компаний в проекте российско-китайской лунной станции не исключено в перспективе. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на презентации дорожной карты по созданию станции в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"На сегодня никаких положений относительно частных компаний мы не фиксировали, но мы не исключаем участия частного бизнеса. Это вопрос дальнейшей работы", - сказал Савельев.

В свою очередь генеральный представитель Национального космического управления Китая (CNSA) в РФ Чжан Юань сообщил ТАСС, что некоторые страны и организации выразили желание принять участие в проекте российско-китайской Международной научной лунной станции.

"Ряд стран и организаций выразил желание участвовать в нашем проекте", - сказал он.

Межправительственное соглашение

Он также сообщил, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение для строительства совместной лунной базы.

"Безусловно, создание необходимой международной нормативно-правовой базы уже началось. Уже подписан межправительственный российско-китайский меморандум о создании международной лунной станции. Сейчас мы с китайскими партнерами разрабатываем межправительственное соглашение по этому вопросу", - сказал он.

Савельев отметил, что далее по мере присоединения партнеров будут созданы документы, регулирующие все необходимые параметры. "Я имею в виду принципы управления проектом, участия, вкладов и так далее", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия планируют приступить к строительству международной научной лунной станции в 2026 году и полностью завершить его к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

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