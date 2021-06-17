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Известия.ru

Астронавты МКС вышли в открытый космос для проведения технических работ

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Источник изображения: Фото: NASA

Американский астронавт Шейн Кимброу и его коллега из Франции Тома Песке вышли в открытый космос для проведения технический работ на Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA в среду, 16 июня.

Во время выхода в космос экипаж установит солнечные батареи на корпусе МКС. Предполагается, что работы продлятся около 6,5 часов.

Ранее, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС совершили первый выход в открытый космос в этом году. Им предстояло, в частности, заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря».

Как отмечал ранее Новицкий, особенным этот выход в космос делало совмещение ресурсных работ, космических экспериментов и подготовки МКС к приему нового модуля — многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

23 апреля исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что Россия планирует развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года.

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