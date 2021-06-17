Китай передал ВС Ливана 100 ед. автомобильной техники

ЦАМТО, 16 июня. Вооруженные силы Ливана получили 60 внедорожников B80VJ с колесной формулой 4х4 компании BAIC и 40 грузовых автомобилей Sinotruk Howo в рамках предоставленной Китаем военной помощи.

Как сообщает Defense News, церемония передачи состоялась 11 июня в расположении бригады тылового обеспечения в Баабде в присутствии посла Китая в Ливане Цянь Миньцзяня и атташе по вопросам обороны бригадного генерала Чжэн Юйчуна.

B80VJ – это разработанная и выпускаемая китайской компанией Beijing Auto автомашина с колесной формулой 4х4. Она может применяться в качестве командирской машины, транспортной, легкой ударной машины и, по замыслу, должна повысить мобильность ВС Ливана. B80VJ может оснащаться пулеметом или легким ракетным комплексом. Техника, переданная ВС Ливана, не вооружена. Howo – полноприводный военный тягач, производимый китайской фирмой Sinotruk.

Как планируется, техника не будет передана в состав конкретной бригады, а будет распределена между подразделениями для обеспечения перевозок и обучения. По словам источника издания, пакет помощи не включает запасные части для автомобилей. По этой причине, в конечном итоге, Ливану их придется покупать в Китае.