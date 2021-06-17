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Интерфакс-АВН

Строительство российско-китайской лунной станции планируется завершить к 2035 году

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Санкт-Петербург. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-китайская научная станция будет развернута и заработает в полную силу к 2035 году, сообщили в Китайском космическом агентстве.

Как следует из дорожной карты, представленной агентством, строительство начнется в 2026 году и завершится в 2035-м.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своём Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

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Луна
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