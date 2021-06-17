В Ростехе заявили, что двухместный Су-57 станет первым подобным самолетом в мире

Машина может быть востребована при обучении летчиков, а также для выполнения продолжительных полетов над безориентирной местностью, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ростех подтвердил планы по созданию двухместной экспортной модификации истребителя пятого поколения Су-57, отметив, что российский самолет может стать первым подобным в мире.

"Такая машина может быть востребована при обучении летчиков, чтобы снизить психологическую нагрузку у неопытных пилотов, а также для выполнения продолжительных полетов над безориентирной местностью. Напомним, что двухместных истребителей 5-го поколения сегодня нет ни у одной страны мира, "Сухой" может стать первым", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Ранее в среду вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Приморский край заявил, что Министерство обороны РФ и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. По его словам, кабина для двух летчиков расширит экспортный спрос на этот самолет.

Как сообщал в начале июня гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сейчас пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель 5-го поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц.