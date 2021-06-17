Войти
ТАСС

В Ростехе заявили, что двухместный Су-57 станет первым подобным самолетом в мире

360
0
0
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Катаев

Машина может быть востребована при обучении летчиков, а также для выполнения продолжительных полетов над безориентирной местностью, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ростех подтвердил планы по созданию двухместной экспортной модификации истребителя пятого поколения Су-57, отметив, что российский самолет может стать первым подобным в мире.

"Такая машина может быть востребована при обучении летчиков, чтобы снизить психологическую нагрузку у неопытных пилотов, а также для выполнения продолжительных полетов над безориентирной местностью. Напомним, что двухместных истребителей 5-го поколения сегодня нет ни у одной страны мира, "Сухой" может стать первым", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Ранее в среду вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Приморский край заявил, что Министерство обороны РФ и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. По его словам, кабина для двух летчиков расширит экспортный спрос на этот самолет.

Как сообщал в начале июня гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сейчас пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель 5-го поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
17.06.2021
В России создадут экспортный Су-57 с кабиной для двоих пилотов
02.09.2020
«Оборонка» обороне
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
28.07.2010
"Крупных контрактов мы здесь не подписали"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 08:25
  • 1
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого