Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году

Проект самолета МС-21-400,способного перевозить до 260 пассажиров, предположительно, будет запущен в разработку в 2024–2025 годах. Об этом в среду, 16 июня, сообщил генеральный директор корпорации «Иркут» Равиль Хакимов.

В настоящее время в стадии сертификации находится базовая модель самолета — МС-21-300. Воздушное судно получило индекс -310, сейчас машина проходит заводские доводочные испытания.

Как пояснил Хакимов, на самолеты МС-21-200 и МС-21-400 уже разработана конструкторская документация.

«Как только версия МС-21-300 начнет летать в авиакомпаниях, в зависимости от спроса мы с большой долей вероятности возьмемся прежде всего за проект МС-21-400, то есть это среднемагистральный самолет, который сможет перевозить до 260 пассажиров. И в зависимости от спроса будем смотреть, как запускать МС-21-200. Это 2024–2025 год. Как только мы сертифицируем и начнем производить этот самолет, скорее всего мы запустим МС-21-400», — рассказал Хакимов.

10 июня стало известно, что «Иркут» планирует поставить до 2035 года 1099 отечественных самолетов МС-21, Superjet и Ил-114-300. Для организации поставок и сдачи в лизинг такого парка авиастроителю потребуется финансирование в размере 4,15 трлн рублей.

Вице-президент, руководитель службы маркетинга и продаж гражданской авиатехники корпорации Кирилл Будаев сообщал, что в 2022 году предприятие поставит первому эксплуатанту, авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), шесть самолетов МС-21.

В ноябре 2019 года стало известно, что корпорация «Иркут» завершила постройку четвертого самолета МС-21-300 для летных испытаний.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на полеты дальностью 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и др.

Первый полет МС-21 совершил в 2017 году. Публике самолет показали на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет лайнер совершил на американских двигателях Pratt & Whitney.