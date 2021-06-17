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Легендарный РПГ-7 получил «нетрадиционные» выстрелы

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Источник изображения: warspot.ru

В России создали «нетрадиционные» выстрелы для РПГ-7. Вчера, 16 июня, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что НПО «Базальт» начало серийное производство новых реактивных гранат.

«В настоящее время разработан, имеет литеру «О1» [серийное производство], прошёл государственные испытания ещё один выстрел к РПГ-7В2, который использует нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника», — рассказал начальник конструкторского бюро «Базальта» Николай Середа.

Испытания новых выстрелов для РПГ-7

По словам Середы, несмотря на возраст, у гранатомёта РПГ-7 большие перспективы: «За этим гранатомётом, я считаю, ещё лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомёта, так и с разработкой всё новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью». Кроме того, в разработке находится новая серия выстрелов с эффективностью до 30% выше предыдущих. Перспективные реактивные гранаты должны быть представлены через два-три года. Также ведётся работа по повышению точности новой версии гранатомёта — РПГ-7В2, уже принятого на вооружение российской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РПГ-7
Компании
Базальт НПО
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