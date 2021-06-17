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Интерфакс-АВН

Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии, заявляют в Таллине

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: tass.ru

Таллин. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Два российских самолета Су-35 во вторник вошли без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа (Hijumaa), сообщила в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.

Самолеты находились в воздушном пространстве страны менее минуты. Транспондеры у них не были включены, не было планов полета и отсутствовала двусторонняя радиосвязь с авиационной службой Эстонии.

МИД вызвал в среду временного поверенного в делах Российской Федерации и передал ему ноту протеста.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эстония
Продукция
Су-35
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