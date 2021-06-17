ВКС РФ получат четыре истребителя пятого поколения Су-57 в 2021 году

Вооруженные силы России получат в этом году четыре истребителя пятого поколения Су-57. Об этом 16 июня сообщил вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ).

«По этому году: 15 самолетов боевой авиации [КнААЗ] должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Как вы знаете, Министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++, Су-35», — передает его слова «РИА Новости».

Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия и профильные ведомства разрабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27.

Отличительными особенностями истребителя называют его высокую маневренность, наличие новейшего комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, а также технологию «стелс», делающую его малозаметным.

Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.

Первый полет боевая машина совершила в 2010 году. Ожидается, что к концу 2024 года Военно-космические силы РФ получат 22 истребителя пятого поколения.