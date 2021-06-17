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Юрий Борисов посетил филиал Компании «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - филиал ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех), где сегодня выполняется серийный контракт по созданию многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 для ВКС России, сообщила пресс-служба ОАК.

В рамках рабочего визита Юрий Борисов посетил цеха сборки агрегатов для многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 и самолета Су-35. Руководство предприятия доложило ему об организации линии поточной сборки для производства серийных Су-57 в цехе окончательной сборки. Вице-премьер высоко оценил уровень технического перевооружения завода и отметил эффективную и слаженную работу сотрудников предприятия и четкое исполнение графика.

«Завод в Комсомольске-на-Амуре устойчиво себя чувствует в настоящее время, - подтвердил Юрий Борисов. - Министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57 - самолет 5-го поколения».

Как сообщил сопровождавший Юрия Борисова глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, КнААЗ и судостроительный завод Комсомольска-на-Амуре являются стратегическим для Хабаровского края и перечислили только в прошлом году налогов свыше 3 млрд рублей.

«В рамках программы технического перевооружения наш завод оснащен всем необходимым оборудованием для производства высокотехнологичной авиационной техники четвертого и пятого поколений», — заявил директор КнААЗ имени Ю.А. Гагарина Александр Пекарш.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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