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РИА Новости

Эксперт: испытатели ищут новые возможности истребителя Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

Минобороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. В эфире радио Sputnik эту информацию прокомментировал эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.

В России планируется разработка двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, проект планируют осуществить Минобороны РФ и КБ "Сухого". Появление двухместной модификации может создать дополнительный спрос на боевую машину за рубежом, добавил вице-премьер.

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью", – сказал Юрий Борисов.

В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала "Арсенал отечества" Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что создание двухместного варианта истребителя Су-57 решит несколько задач.

"Да, это повышает возможности по развитию самого самолета, и его продажам тоже будет способствовать. Кроме того, двухместный вариант нужен для более качественного обучения летчиков, когда в кабине находится обучаемый летчик и обучающий инструктор", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Он отметил, что спрос на Су-57 за рубежом повысится после завершения испытаний серийных образцов в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске.

"Экспортные возможности Су-57, да любого самолета, повышает не столько разработка нового варианта, сколько то, что он пойдет в серию. Иностранные покупатели смотрят на то, как применяет самолет сама страна-разработчик. Поэтому более важным событием я бы назвал то, что в Ахтубинске сейчас испытывается первый серийный образец Су-57 и до конца года будут испытаны еще два самолета. То есть процесс перевооружения пошел", – подчеркнул Дмитрий Дрозденко.

По его мнению, в ходе испытаний могут быть выявлены новые возможности истребителя.

"Испытатели ищут новые возможности машины. Машина получилась хорошая, и она может быть не только многофункциональным истребителем, но и командным пунктом. Ведь проводятся же испытания Су-57 и ударного БПЛА "Охотник". Сейчас "Охотник" управляется с земли. Но почему бы в дальнейшем БПЛА не были бы оснащены искусственным интеллектом и не управлялись бы командами пилота. За этим будущее", – считает эксперт.

Су-57, известный ранее как ПАК ФА – истребитель пятого поколения, который создан с применением технологии "стелс" и предназначен для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

Первый полет этого самолета состоялся в 2010 году. Среди особенностей Су-57 – сверхманевренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и новый комплекс вооружения.

На форуме "Армия-2018" был подписан контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ. Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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