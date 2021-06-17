Эксперт: испытатели ищут новые возможности истребителя Су-57

Минобороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. В эфире радио Sputnik эту информацию прокомментировал эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.
В России планируется разработка двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, проект планируют осуществить Минобороны РФ и КБ "Сухого". Появление двухместной модификации может создать дополнительный спрос на боевую машину за рубежом, добавил вице-премьер.
"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью", – сказал Юрий Борисов.
В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала "Арсенал отечества" Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что создание двухместного варианта истребителя Су-57 решит несколько задач.
Он отметил, что спрос на Су-57 за рубежом повысится после завершения испытаний серийных образцов в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске.
По его мнению, в ходе испытаний могут быть выявлены новые возможности истребителя.
Су-57, известный ранее как ПАК ФА – истребитель пятого поколения, который создан с применением технологии "стелс" и предназначен для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.
Первый полет этого самолета состоялся в 2010 году. Среди особенностей Су-57 – сверхманевренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и новый комплекс вооружения.
На форуме "Армия-2018" был подписан контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ. Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.