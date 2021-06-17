Роскосмос рассмотрит дорожную карту создания орбитальной станции

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вторым документом, который направят в правительство, будет вариант лунной программы с использованием четырехпусковой схемы полета на ракете-носителе "Ангара"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Роскосмос с руководством Ракетно-космической корпорации "Энергия" в среду рассмотрит дорожную карту создания российской орбитальной служебной станции (РОСС), затем документ будет направлен в правительство. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня мы в Москве рассматриваем вместе с руководством корпорации "Энергия" вопрос дорожной карты создания орбитальной служебной станции. Сразу после того, как он будет рассмотрен, мы отправляем этот документ в правительство", - сообщил он на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

По словам главы Роскосмоса, вторым документом, который направят в правительство, будет вариант лунной программы с использованием четырехпусковой схемы полета на ракете-носителе "Ангара".

"В целом мы планируем до конца июня все необходимые документы на рассмотрение коллегии ВПК внести", - добавил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщал, что перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для РОСС в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

GLEX-2021

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Первоначально она должна была пройти 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах.