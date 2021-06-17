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ЦАМТО

Минобороны Индонезии закупает истребители "Рафаль"?

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Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 16 июня. По официально неподтвержденной информации индонезийских и французских СМИ, Министерство обороны Индонезии подписало письмо о намерениях, предусматривающее приобретение истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation.

Согласно индонезийским источникам Air-cosmos.com, базовое соглашение о приобретении для ВВС Индонезии 36 новых "Рафаль было подписано 7 июня в ходе подготовленного в строжайшей секретности визита в Джакарту министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Предполагается, что контракт вступит в силу в будущем декабре, поскольку некоторые детали пока не урегулированы. Статья 43 принятого в 2012 году "Закона об оборонной промышленности" требует, чтобы соглашение о закупке зарубежной продукции для нужд сил обеспечения безопасности и обороны предусматривало встречную торговлю, интеграцию национальных компонентов и компенсационный пакет.

Джакарта рассматривала "Рафаль" в качестве варианта замены парка F-5E/F "Тайгер-2", как минимум, с 2015 года. В рамках визита в Париж в октябре прошлого года министр обороны Индонезии Прабово Субианто инициировал переговоры о возможности поставки истребителей "Рафаль". В феврале этого года делегация Dassault Aviation посетила Индонезию для согласования основных положений сделки, включая аспекты финансирования и компенсационных программ. После завершения этих переговоров пресса упоминала о покупке 48 истребителей "Рафаль", однако, по некоторым данным, индонезийское руководство в итоге решило закупить 36 самолетов, чтобы к 2024 году дополнить их истребителями F-15 из состава ВВС США в качестве компенсации, чтобы не ухудшать отношения с Вашингтоном.

Финансовые условия продажи будут сходны с предложенными Египту, а именно: кредит в размере 80% от общей суммы контракта.

По информации издания, после появления информации о сделке посольство США в Индонезии начало беспрецедентное лоббистское наступление, чтобы заблокировать решение Джакарты и позволить Lockheed Martin сделать более привлекательное предложение о продаже F-16 Блок.72. Выбор французского истребителя болезненно воспринимается Вашингтоном на фоне утечек о том, что МО Швейцарии также готово выбрать "Рафаль", предпочтя его американским F/A-18E/F "Супер Хорнет" и F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщал ЦАМТО, после снятия с вооружения F-5E/F МО Индонезии оценивало различные самолеты для их замены, включая F-16 Блок.72, Су-35 и южнокорейский KF-X. Попытка перевооружить 14-ю авиационную эскадрилью, ранее оснащенную F-5E/F, российскими Су-35 завершилась неудачно из-за разногласий по условиям встречной торговли и давления со стороны Вашингтона, который угрожал ввести против Джакарты санкции в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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Кредитование
Страны
Египет
Индонезия
Россия
США
Франция
Швейцария
Южная Корея
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35A
F-5
KF-X
Rafale
Super Hornet
Су-35
Компании
Dassault
Lockheed-Martin
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