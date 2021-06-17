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ЦАМТО

"Технодинамика" оснастила сызранский филиал центра ВВС учебными средствами нового поколения

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Тренажер вертолета "Ансат"
Тренажер вертолета "Ансат".
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

ЦАМТО, 16 июня. Специалисты ЦНТУ "Динамика" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех установили технические средства обучения нового поколения в Сызранском филиале ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" (ВУНЦ ВВС "ВВА").

Обновленную учебную базу уже оценил заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Специалисты ЦНТУ "Динамика" завершили окончательную установку и ввели в эксплуатацию комплекс технических средств обучения нового поколения. Автоматизированные обучающие системы (АОС) для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава вертолета "Ансат-У" и летного состава вертолета Ми-8АМТШ дадут возможность осуществлять индивидуальную и групповую подготовку специалистов в автоматизированном режиме под руководством инструктора или самостоятельно. Системы позволяют планировать учебный процесс, документировать результаты подготовки и ведение базы данных о результатах обучения, а также контролировать знания в автоматическом режиме. Всего введено в эксплуатацию четыре класса АОС.

Кроме того, учебный центр оборудовали уникальным тренажерным комплексом для первоначального летного обучения, который обеспечит многоуровневую совместную начальную летную подготовку курсантов на различные типы вертолетов соосной и одновинтовой схем.

"Современные учебно-тренировочные комплексы позволяют существенно повысить эффективность освоения курсантами летной программы, осуществлять подготовку летного состава к выполнению различных задач в воздухе, а также отработать действия экипажа в нештатных ситуациях", – отметил Юнус-Бек Евкуров.

По результатам выполненных работ генеральный директор Олег Максенков и исполнительный директор – первый заместитель генерального директора ЦНТУ "Динамика" Юрий Белицкий были награждены грамотами заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Ю-Б. Евкурова за проявленную инициативу и оказанную помощь в развертывании автоматизированных обучающих систем в Сызранском филиале ВУНЦ ВВС "ВВА".

"При разработке средств обучения нового поколения мы использовали перспективные технические решения и технологии. Так, проверенные математические модели движения летательных аппаратов, заложенные в тренажерах, позволяют достоверно имитировать реальный полет. А система визуализации с высоким качеством изображения максимально точно имитирует внешнее пространство, видимое летчиком в реальном полете. Все это позволит курсантам быстрее осваивать информацию и вырабатывать навыки, необходимые в профессии", – отметил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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