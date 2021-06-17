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Военно-промышленный курьер

Производство судов в России подорожало на 25%

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стоимость производства судов выросла на 25% на фоне роста цен на металлы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Приморский край, где он осмотрел судо- и авиастроительные заводы.

«В большей степени это коснулось судостроителей. Рост цены конечной продукции за счет роста стоимости металла очень серьезный, до 25%», - цитирует Ю. Борисова Интерфакс-АВН.

Зампред правительства отметил, что ситуация также сказалась на авиастроении, но не так серьезно.

«Мы будем искать выходы, как мы будем выходить из этой ситуации. Министерство обороны не может пострадать. Оно не должно зависеть от конъюнктуры рынка. Конечно, мы будем искать способы снижения роста цен, компенсировать затраты, которые несут заводы-изготовители финальной продукции. Чтобы без задержек и в полном объеме удовлетворить заказы министерства обороны», - заявил Ю.Борисов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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