Десантный корабль-док ВМС США «Сан-Диего» встанет на ремонт

BAE Systems получила от ВМС США контракт на сумму 90,2 млн долларов на техническое обслуживание и модернизацию десантного корабля-дока «Сан-Диего» класса «Сан-Антонио».

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval News, с учетом реализации всех опционов сумма работ может возрасти до 104,8 млн долларов.

Согласно соглашению, компания BAE Systems обеспечит работы на десантном корабле в сухом доке: отремонтирует подводную часть корпуса и балластные цистерны, модернизирует жилые помещения для экипажа и морпехов. Ожидается, что ремонт начнется в сентябре 2021 года на верфи компании в Сан-Диего и продлится более года.

«Предстоящий ремонт – важное событие в жизни корабля, – отметил Дэвид М. Томас-мл., вице-президент верфи BAE Systems в Сан-Диего. – В результате «Сан-Диего» получит новые возможности и сможет продолжать выполнять военно-морские миссии еще долгие годы».

«Сан-Диего» – шестой десантный корабль-док класса «Сан-Антонио», несет службу с мая 2012 года. Его водоизмещение – 24 900 тонн, длина корпуса – 208 метров, ширина – 32 метра. Скорость – 22 узла. Экипаж – 360 человек постоянного персонала. Корабль оснащен универсальной вертикальной пусковой установкой Mk.41, предназначенной для запуска зенитных ракет ESSM, а также ЗРК RAM и двумя 30-мм артустановками «Бушмастер».

На борту могут размещаться более 700 морпехов, 14 амфибийных бронемашин и два десантных катера на воздушной подушке. Авиакрыло корабля включает вертолеты CH-53E «Супер Сталлион», CH-46 «Си Найтс», UH-1Y «Веном» (или AH-1J «Си Кобра»), а также конвертопланы MV-22 «Оспри».

Корабли класса «Сан-Антонио» предназначены для транспортировки к театру военных действий морских экспедиционных подразделений. Они должны обеспечивать поддержку этих соединение в боевых условиях не менее 30 дней.

BAE Systems – считается одним из ведущих подрядчиков ВМС США по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации кораблей и судов. Численность персонала на верфи в Сан-Диего превышает 1100 человек. Ранее, в период с 2019 по 2020 годы, на предприятии прошла модернизация другого корабля класса «Сан-Антонио» – «Анкоридж».