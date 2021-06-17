Минобороны получит третий Ми-38Т в VIP-варианте

Минобороны РФ до конца этого года получит третий Ми-38Т в VIP-варианте.

«Третий вертолёт Ми-38Т планируется передать министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте «салон», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В 2019 году ведомству были переданы первые два вертолета Ми-38Т в транспортно-десантной версии. Оба вертолета эксплуатируются в армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.

Ми-38Т – гражданский вертолет Ми-38, выполненный в версии для военных. Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет в ноябре 2018 года. В этом варианте вертолет собирается только из российских комплектующих, имеет дополнительные топливные баки, оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом.

По данным разработчиков, в транспортно-десантном варианте Ми-38Т способен перевозить до 40 военнослужащих. Предусмотрено создание спецвертолетов на базе Ми-38Т, включая арктическую версию.