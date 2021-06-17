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Российская газета

NI посоветовал ВМС США опасаться российских "Бореев"

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Источник изображения: Лев Федосеев / ТАСС

ВМС США должны опасаться новых российских подводных лодок проекта "Борей". Материал с таким заголовком опубликовало издание The National Interest, обратившее внимание на новость о том, что субмарина данного класса впервые будет представлена на широкое обозрение.

Как уже писала "РГ", атомный подводный крейсер стратегического назначения будет выставлен в акватории Авачинской бухты на Камчатке в рамках военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа. Какая именно подводная лодка будет участвовать в статическом показе техники, не уточняется. Из четырех находящихся в строю "Бореев" на Тихоокеанском флоте несут службу К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах".

Всего к 2027 году ВМФ России должен иметь в своем распоряжении десять подлодок данного класса. Как напоминает NI, "Бореи" водоизмещением 24 тысячи тонн могут развивать скорость до тридцати трех узлов. Они вдвое легче и значительно быстрее, чем их предшественницы класса "Тайфун", которые являлись самыми большими субмаринами в мире.

Основу вооружения подводных лодок "Борей" составляют 16 баллистических ракет "Булава". Дальность поражения цели ими достигает десяти тысяч километров, а точность попадания обеспечивается за счет цифровой инерциальной навигационной системы.

Также недавно российский телеканал "Звезда" выпустил подробный сюжет, в котором были раскрыты некоторые секреты стратегической АПЛ "Князь Владимир" - первого представителя модернизированного проекта "Борей-А".


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
АРМИ-20XX
ТОФ
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